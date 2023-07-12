小薯茄阿冰孖柯煒林各自獻出第一次 北海道濟州島影寫真 (18:17)

攝影師Woody Lau繼2021推出作品集《AERIAL》後，時隔2年聯同小薯茄的吳冰（阿冰）和 柯煒林（Will）合作，分別推出新作《Blue Blue Blue》和《Oranju》，在書展正式開賣，屆時阿冰和Will將一同出席簽名會。

曾於日本大阪留學的Woody，回港後從事攝影及廣告創作，繼前年與Jessica Chan（陳苡臻）推出寫真《After Breakfast》後，今年再度推出新作品，Woody說：「希望透過鏡頭下呈現當刻最真實的他們，拉近與觀眾之間的距離。我同阿冰、Will之前合作過，他們很清楚我拍攝風格和方向，初次合作已有默契。他們是新生代演員，在我拍攝幾年間發現，演員特別之處，在於他們在鏡頭下，能呈現更多不同情感，而不是單一靚樣 ，這是我近年在作品上最想呈現的。」

首次推出寫真集的阿冰，是次選了北海道取景，阿冰表示：「我覺得Woody作品好唯美，當我收到製成品後，感覺輕鬆愉快，希望讀者看完都可以有同樣感受。寫真集記錄了26歲的我，入面寫的文字是我埋藏心底說話，想藉這本寫真集跟大家分享我的小宇宙。」

《Oranju》的主角Will，同樣也是第一次推出相集，因遇上最強颱風正面吹襲，拍攝地點由沖繩臨時轉往濟州島。今次以相片將2023年的Will記錄下來，他說：「很欣賞Woody構圖和調色，而第一次影相集，從相片中感覺到Woody記錄了一個邁入輕熟的自己；拍攝期間，Woody捕捉我最陽光外向的一面，希望大家會喜歡。」

（即時娛樂）