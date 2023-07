張敬軒紐約開騷「挑機」自己 跟歌迷上演「搶袋戲碼」 (19:31)

張敬軒日前完成《THE NEXT 20 HINSCHEUNG LIVE AROUND THE WORLD》美國巡迴最後一站,亦是疫情以來的第57場演出,軒仔更是首位華人歌手,於紐約「UBS Arena at Belmont Park」這個全新國際場地舉行演唱會,場館方面在完騷後向軒仔送上香檳,除了大讚其演出,更表明期待他下次美國巡迴,十分窩心。

昨日(11日)軒仔與50人團隊回港,大批歌迷到機場接機,軒仔為免令太久沒見他的歌迷失望,主動走近跟歌迷傾偈,表現親民。

演唱會上,軒仔坦言會上YouTube看看大家Cover他的歌曲、又或是網上點評他唱歌短片,每次看的時候都十分開心,無論好評與否,這都是他進步動力。

於是在紐約站歌單上,軒仔作了特別編排,將被歌迷、網民譽為十分「蝦人唱」的歌曲《春秋》,以及2014年演唱會版的《酷愛》,連續兩首一齊唱,除了「挑機」自己,同時亦作為考試,他說:「以下呢兩首歌,我啲Friend話一定要喺卡拉OK飲大咗幾杯,先至夠膽唱,我有時諗,我咁夠膽今晚喺近10000人面前,將呢兩首歌拼埋唱,我都應該係飲大咗!印象中未試過喺演唱會,將呢兩首歌拼埋一齊唱,一口氣送呢兩首《春秋》、《酷愛》畀大家。」

台下有歌迷大叫他「除衫」,軒仔隨即望向台下:「你哋睇佢寫咩,『除衫,我有錢。』我最憎就係啲人用錢嚟『撻』我,你有幾多錢呀?嚟台底傾。」全場大笑。軒仔續說:「我話晒今年都4張幾(40幾歲),你哋有冇咁鍾意睇一個中年男人除衫呀?返去睇你老竇除咪一樣。不過咁,我呢keep得好好,晚晚返去都有磨砂,又搽下我代言嘅護膚品、食下啲Supplement,咁真係滑啲。」

此外,紐約尾站趣事百出,軒仔邊演唱邊跟台前歌迷握手,期間誤以為歌迷手上的袋,是送給自己的禮物,於是2人上演一幕「搶袋戲碼」,他笑說:「你哋啲禮物呢,一定要話清楚畀我聽,啱啱我去到嗰度握手,有個女仔同我握手,佢舉住一個白色布袋,我以為係佢送畀我嘅禮物,我死搶,跟住佢唔畀我,我諗我都算係第一個喺台上搶歌迷財物嘅歌手。」

由於暫時未有加拿大場次,現場所見,有不少歌迷均從加拿大開近12小時車,到紐約欣賞演唱會,瘋狂程度可想而知,主辦單位亦積極研究加拿大場次,免得歌迷舟車勞頓。

