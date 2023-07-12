張敬軒紐約開騷「挑機」自己 跟歌迷上演「搶袋戲碼」 (19:31)

軒仔坦言會上網看大家Cover他的歌曲、又或是網上點評他唱歌短片，每次看的時候都十分開心，無論好評與否，這都是他進步動力。（大會提供）

張敬軒日前完成《THE NEXT 20 HINSCHEUNG LIVE AROUND THE WORLD》美國巡迴最後一站，亦是疫情以來的第57場演出，軒仔更是首位華人歌手，於紐約「UBS Arena at Belmont Park」這個全新國際場地舉行演唱會，場館方面在完騷後向軒仔送上香檳，除了大讚其演出，更表明期待他下次美國巡迴，十分窩心。

昨日（11日）軒仔與50人團隊回港，大批歌迷到機場接機，軒仔為免令太久沒見他的歌迷失望，主動走近跟歌迷傾偈，表現親民。

演唱會上，軒仔坦言會上YouTube看看大家Cover他的歌曲、又或是網上點評他唱歌短片，每次看的時候都十分開心，無論好評與否，這都是他進步動力。

於是在紐約站歌單上，軒仔作了特別編排，將被歌迷、網民譽為十分「蝦人唱」的歌曲《春秋》，以及2014年演唱會版的《酷愛》，連續兩首一齊唱，除了「挑機」自己，同時亦作為考試，他說：「以下呢兩首歌，我啲Friend話一定要喺卡拉OK飲大咗幾杯，先至夠膽唱，我有時諗，我咁夠膽今晚喺近10000人面前，將呢兩首歌拼埋唱，我都應該係飲大咗！印象中未試過喺演唱會，將呢兩首歌拼埋一齊唱，一口氣送呢兩首《春秋》、《酷愛》畀大家。」

台下有歌迷大叫他「除衫」，軒仔隨即望向台下：「你哋睇佢寫咩，『除衫，我有錢。』我最憎就係啲人用錢嚟『撻』我，你有幾多錢呀？嚟台底傾。」全場大笑。軒仔續說：「我話晒今年都4張幾（40幾歲），你哋有冇咁鍾意睇一個中年男人除衫呀？返去睇你老竇除咪一樣。不過咁，我呢keep得好好，晚晚返去都有磨砂，又搽下我代言嘅護膚品、食下啲Supplement，咁真係滑啲。」

此外，紐約尾站趣事百出，軒仔邊演唱邊跟台前歌迷握手，期間誤以為歌迷手上的袋，是送給自己的禮物，於是2人上演一幕「搶袋戲碼」，他笑說：「你哋啲禮物呢，一定要話清楚畀我聽，啱啱我去到嗰度握手，有個女仔同我握手，佢舉住一個白色布袋，我以為係佢送畀我嘅禮物，我死搶，跟住佢唔畀我，我諗我都算係第一個喺台上搶歌迷財物嘅歌手。」

由於暫時未有加拿大場次，現場所見，有不少歌迷均從加拿大開近12小時車，到紐約欣賞演唱會，瘋狂程度可想而知，主辦單位亦積極研究加拿大場次，免得歌迷舟車勞頓。

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（即時娛樂）