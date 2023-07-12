港姐2023｜潘明璇王敏慈否認整容 黎諾懿擔任外景嘉賓 向太太備案？ (21:04)

黎諾懿表示已很久沒跟港姐出埠，對上一次已是朱晨麗那一屆去台灣拍外景。（劉永銳攝）

《2023香港小姐競選》明天（13日）出發到越南峴港拍外景，16位候選佳麗連同3位外景嘉賓黎諾懿、謝嘉怡及梁凱晴，今天（12日）於電視城出席拜神儀式。

（9）潘明璇被指疑似整容，樣貌跟4年前參選《2019國際中華小姐競選》時有明顯分別。潘明璇笑言看到新聞有點開心，因即是讚她靚，她承認之前的確較肥，但染疫康復後積極健身、游水，足足瘦了6、7kg，強調沒有整容。

談到由當年選華姐的包尾3甲，今次成為港姐熱門之一？潘明璇指華姐決賽時，因生病失聲影響表現，對今次比賽則有信心。問及周婷情况，潘明璇說與對方是朋友，但沒有過問太多，所以不清楚，而她則為了參選向公司請了2個月假。

同樣被質疑整容（17）王敏慈，自言社交平台有她13歲至今的相片，大家可對照一下，她自言沒整容，只是之前愛看化妝片，學壞了手勢，愛化濃妝，大會化妝指導已叫她不要再重手。

已為人夫的黎諾懿被問到是否自薦做外景嘉賓？他笑言是公司誠邀他，不過很開心，因已很久沒跟港姐出埠，對上一次已是朱晨麗那一屆去台灣拍外景，當時他還未結婚。

笑指現在身分有變，事前可需向太太備案？諾懿笑謂：「不用吧，相信我對手一放錯位，電話已即刻響，你們不見我的手已斬了嗎？拍照時都是插袋。」

謝嘉怡則表示會向佳麗分享她參選時心情。談到有不少港姐廣東話不好，身為過來人的她，鼓勵大家不要太緊張，這樣反而講不到，相反有自信就能講出來。

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（即時娛樂）