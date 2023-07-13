造星V｜王鋒遭負評擊倒歷低潮 KC對奪冠信心不大 Nathan被封「廢契」 (22:20)

ViuTV選秀節目《全民造星V》總決賽，將於7月16日（周日）舉行，10強名單與早在網上流傳的完全一樣，以大熱王鋒、黃家灝（KC）及魏念恩（Nathan），惡鬥過江龍香胤宅（Lyman）、盧信宥（Ash）及詹仕偉（Snoopy），黑馬田曜誠（Tsoul）、陳鎮亨（亨仔）、王希晉（希晉）、黃泓祖（Taco）也不容忽視。

王鋒一直被傳是內定冠軍，卻沒有對手選他為心目中冠軍，他一再強調沒有內定這回事，指對手都實力高超有目共睹。由擅自改舞步風波開始負評不絕，可有打擊了信心？他說：「負評打擊情緒，經歷低潮時段，要慢慢撫平創傷，消化完學識怎樣行出來做好自己，但就沒有打擊信心，因為自己亦沒有話爭什麼名次，也沒信心奪冠。」

KC被冠以「姜濤接班人」之名同樣是大熱之選，獲Tsoul及希晉選為心目中冠軍，但他不認為特別大機會奪冠，也不覺得自己一定會贏，深信贏輸從來都是看作品和演出。女友Win Win（楊安妮）對他被封大熱感驚訝， KC笑道：「她只是扮晒嘢扮不知道，其實一直關注我的比賽進度和心理狀態，沒問題，有keep住溝通。」

Nathan憑憂鬱俊朗面孔，獲得不少支持者，但同時有網民封他為「廢契」，他說：「即是廢物契仔，我覺得個名幾型，可能視感或能力上予人感覺廢，我好喜歡看這些留言，某程度上看得好開心，本身也經常自嘲，覺得好好笑，不介意，不能控制每個人睇法。」可覺得靚仔是奪冠優勢？他則說：「Tsoul都靚仔！」

至於女友輕生一事可有受打擊影響表現？他說：「開頭情緒上未抒發到，幸得到很多朋友支持，一班參賽者亦都會問我有沒有事，在比賽中一路玩音樂，是一種抒發途徑，到現在會記得好多東西，但不會影響到我想做的事，依然想對得住自己的表現。」

（即時娛樂）