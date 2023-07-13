造星V｜Tsoul盼做跳舞明星 已婚Lyman獲粉絲應援感幸運 大隻亨仔被封黑馬 (22:42)

ViuTV選秀節目《全民造星V》總決賽，將於7月16日（周日）舉行，10強名單與早在網上流傳的完全一樣，本地薑惡鬥過江龍。不過10位參賽者似乎對登上第5季王者寶座未夠鬥心，賽前互選心目中冠軍，除了Taco外均指向對手，當中3位本地大熱王鋒、黃家灝及魏念恩更一致選Tsoul，齊推Tsoul（田曜誠）實現夢想，成為跳舞明星。

Lyman（香胤宅）獲Ash（盧信宥）及亨仔（陳鎮亨）選為心目中冠軍，於記者會上比幾位大熱獲更多粉絲應援，成人氣王搶盡風頭，他坦言沒有想過從美國遠道而來，得到這麼多支持，十分驚喜亦自覺很幸運。33歲的Lyman雖然已婚，但他不覺得會影響發展星途，深信只要有夢想，就沒有問題。

可有信心過江龍能揮低本地薑？他說：「沒有這樣想，99強時已見到很多有才華的人，好開心可以能夠分享決賽舞台，沒想過拿冠軍。」他表示如勝出留港發展，太太亦會來港陪他，更稱：「到時可以叫太太煲湯給兄弟喝。」

曾是台灣男團C.T.O成員的Snoopy（詹仕偉），瞞住老闆羅志祥（小豬）參賽，到參加之後才告知對方，他指小豬有叫他加油，並沒有講太多。是否以小豬為目標？他即道：「應該可以超越他吧！他有跟我講過，至少也要超越他，但他是一個全能的藝人。」至於可有信心勝出？他說：「我一個人來參加比賽，對我來講已經是很大突破，覺得自己已贏了！」

來自馬來西亞的Ash只表示，信心在於可以完成一直想完成的舞台表演，給予觀眾深刻印象，談到被視為黑馬之選？他笑道：「我有曬黑咩！亨仔較黑，他才是黑馬，多謝大家這樣形容我，我都很開心，換句說話大家對我都有期待，希望可以給大家炸裂的表演。」

健碩的亨仔表明專長是唱歌，不擅於跳舞，但自知不夠Ash唱，所以沒想過贏，他直言：「加上決賽有一半是觀眾投票，我都有信心是輸，贏與否沒所謂。」

Taco（黃泓祖）是10強中唯一Rapper，20歲的他亦是年紀最小，他說：「冠軍真的沒想，表演大家會鍾意就絕對有信心，亦沒想過不及對手靚仔輸蝕，自己也想不到可以來到這一步。」

希晉（王希晉）直言比賽前半段覺得自己偏向較隱形，能在20強唱出感受而感動到別人，也感到很開心，但確實估不到自己可以進入10強，他說：「其實20強好多人都好勁，可能因節目制度，他們才冇得入10強，我會帶著他們那份精神，幫他們做埋，做好給他們看。」

Tsoul於比賽中表現亮眼，是王鋒、KC及Nathan 3位大熱心目中冠軍，更獲Nathan大讚比自己更靚仔，Tsoul欣然接受，他說：「每個人審美標準都不同，好記得肥仔（梁業）參賽時講過一句『偶像是不要高大、靚仔、有型』，可能成為一個另類點的偶像吧！」但他的奪冠信心只是「盡力而為」。

互選心目中冠軍獲最多票數，Tsoul相信選他的人，最明白他想在節目中帶出什麼，他說：「我和KC都不想跳舞的人是配角，跳舞的人從來都是主角，就是我想帶出的，很多謝他們支持我，由參賽一刻我已是想做跳舞明星，希望可以實現到。」

（即時娛樂）