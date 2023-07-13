靈戲逼人｜李日朗首演渣男 與劉穎鏇拍親熱戲壓力大 (15:09)

無綫劇集《靈戲逼人》昨晚（12日）一集，講述敏敏（劉穎鏇飾）及阿東（阮浩棕飾）等為了幫Ivan（張振朗飾）向Eric（李日朗飾）報仇，派出敏敏色誘Eric，借故埋身後再以「假錄音電話」作餌等Eric放下戒心，之後再由敏敏以激將法刺激Eric自爆「渣男真相」。Eric的惡行最後被公開，身敗名裂。

劉穎鏇挑戰「戲中戲」，扮夜蒲索女色誘李日朗。她透露曾為角色定位傷腦筋︰「我有睇唔同電影攞靈感，學各種唔同嘅放電方法，睇點樣做最舒服、最符合劇情。我唔想太誇張，因為我個角色比較簡單，唔係壞女孩，而係戲中戲。」談到與李日朗在這場戲中有不少親密互動，劉穎鏇憶拍攝時不尷尬︰「Don（李日朗）好Nice，好肯溝通，所有嘢都問過我得唔得至做。大家建立咗信任，我好放心。而且我嗰晚都喺度諗點樣做至有說服力，所以冇特別話尷唔尷尬。我覺得如果雙方唔尷尬，拍得更加好。」

李日朗笑言自劇集出街後，曾被旗下美容店的客人「投訴」被嚇親。他說︰「佢哋話聽住我把聲講啲咁衰嘅嘢唔係好慣，真係有嚇親。我聽完都開心，證明演得真實。我以往拍嘅都係正經角色，今次演陰濕角色係好好嘅嘗試，希望觀眾有新鮮感。」談到與劉穎鏇的親熱戲，李日朗稱摸她的大腿比跟蔚雨芯拍牀戲有壓力︰「我要喺劉穎鏇裙入面攞番個電話出嚟，電話喺裙入面，我睇唔到，要靠估。每次拍親熱戲前，我都會好有禮咁講聲唔好意思先。」

（即時娛樂）