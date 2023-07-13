中年好聲音2｜51歲生命鬥士陳寶雄為圓夢參賽 想再為TVB劇集寫歌 (16:14)

鍾維獻唱《但願人長久》，被讚有鄧麗君影子。（大會提供）

無綫早前為歌唱真人騷《中年好聲音2》進行了3輪海選，並將面試過程剪輯成節目《中年好聲音2 100強大召集》，將於本周日（16日）晚播出。今季海選出現了不少有實力的報名人士，包括選唱《你是我的眼》、被周國豐及伍仲衡睇好的42歲顏金達；已生了6個仔女，最大29歲，最小的也19歲的46歲媽媽麥素華；曾參加新秀、現在是全職媽媽的35歲趙芮嵐。

51歲的陳寶雄3年前因糖尿上眼，右眼近乎失明，左眼視力亦開始變差；熱愛創作的他原來是劇集《天地豪情》主題曲《說天說地說空虛》的作曲兼填詞人，今次參賽只為圓夢。陳寶雄說︰「最大夢想係再寫到TVB劇集主題曲，而且可以自己唱番。」

除了實力唱將及生命鬥士，參加海選的還有不少熟悉面孔，如顏仟汶、劉威煌、90年代歌手鄭梓浩、2003年港姐季軍戚黛黛、前E-kids成員林詠倫、童星出身的「光頭仔」王嘉明、許志安哥哥許志偉、呂良偉弟弟呂良國、鄧兆尊弟弟鄧兆榮、孫耀威妹妹孫美賢等。

有些參賽者的歌聲則與張國榮、梅艷芳、張學友、鄭秀文等歌手相似。穿上旗袍的鍾維獻唱《但願人長久》，被張佳添及伍仲衡分別讚有鄧麗君及龍婷影子。亦有不少參賽者從內蒙古、湖南、瑞士、美國、馬來西亞、台灣、新加坡等地來港參加面試。

（即時娛樂）