失衡凶間之惡念之最｜姜皓文被盧慧敏踢中要害 體會「男人最痛」 (16:56)

寰亞電影「失衡系列」繼《失衡凶間》和《失衡凶間之罪與殺》之後，第三部曲《失衡凶間之惡念之最》將於7月27日上映，電影海報今日（13日）曝光，氣氛詭異懸疑，令人不寒而慄。

《惡念之最》由莊澄及鄧漢強監製，李志毅、李巨源及黃炳耀所執導的3部短篇作品，分別是《要命的溫柔》、《逃殺》及《死亡回憶》，揭開人性最可怕、最醜惡一面。

在《逃殺》故事中，姜皓文（黑仔）半夜醒來，發現自己在詭秘工廠大廈內。莫明的他繼而遇上屍骸、鬼魅和前妻，他必須想辦法逃出這個迷宮。飾演黑仔前妻的盧慧敏（Amy），從小就是人見人愛，美麗自信的她，讓不少男人為她神魂顛倒，也招來不少風風雨雨，但活潑開朗的她，總能大而化之，從容面對，但這次卻遇到特別難纏的癡心漢。

黑仔與Amy這對「黑白CP」戲內戲外充滿火花，戲中剛陽味濃的黑仔非常火爆，大聲呼喝疑似情敵，而且一言不合，連垃圾桶都一腳踢凹。當他遇上美麗的Amy時，眼神變得充滿憐愛，就算Amy對他單單打打，野蠻發爛，他都默默承受。

當黑仔帶Amy逃出密室期時不斷碰釘，加上本身感情瓜葛，火藥味濃，Amy對黑仔再度失去信任，準備撇甩他丟頭走的時候，黑仔從後攬住Amy阻止，Amy掙扎甩開他後，乘機一腳踢中「男人最痛」，黑仔硬食倒地。

導演李巨源一聲「Cut」大讚「非常好」，Amy立即回頭向黑仔耍冧，黑仔示意無事，她才鬆口氣。不過黑仔好奇問Amy：「頭先係咪諗住真踢？」Amy否認，黑仔再笑說：「真係武林高手，演得似。」Amy：「你避得好 ！」互笠高帽，黑仔得戚笑說：「我真係食過夜粥嘛！」

戲中不乏2人糾纏拉扯鏡頭，他們默契十足，不打不相識，黑仔說：「我哋喺戲中關係都幾特別，有啲感情經歷。」為了快速增進感情，他們鏡頭後以「黐手」熱身，Amy說：「原來大家都係武林中人。」黑仔說：「識英雄重英雄。（會否對她輕手些？）對其他女演員可能會盡量輕手，但Amy畀我感覺好硬淨，憐香惜玉之餘，都可以畀佢自由發揮多啲。」在旁的Amy說：「我都感受到黑仔哥對我剛中帶柔，有『憐香柔』。」

（即時娛樂）