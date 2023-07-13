杜德偉出道近40年 7.29澳門開騷 盼再踏紅館舉行個唱 (17:36)

杜德偉（Alex）7月29日於澳門舉行《起來GET UP 2023 杜德偉世界巡迴演唱會－澳門站》，演唱會原定於3年前舉辦，2019年在北京啟航後巡迴，可惜受疫情影響，時隔差不多4年再度重啟，Alex信心十足說：「這並不算是壞事，反而有了上次經驗，相信會更加得心應手。」較早前Alex欣賞張學友澳門演唱會，提起當日Alex份外興奮，他說：「相信每個人都會好期待學友的演唱會，我當然也想第一時間去睇。而且我們在同一個場地開騷，率先感受演唱會氣氛。」

Alex對於今次重啟演唱會，再次跟歌迷見面表示相當興奮，他說：「第二次踏上澳門威尼斯人的舞台相當開心，帶着自己起來演唱會的音樂、燈光及服裝團隊，跟歌迷分享我的經典歌曲，當中更包括有早期和近期的作品，廣東歌、華語、英文通通都有。希望原汁原味呈現給觀眾，大家除了睇表演外，相信都會別有一番感受，更可以跟大家分享我整個人的成長。」Alex出道已近40年，這些年間發生許多故事，希望藉自己喜愛音樂，透過演唱會跟大家分享，盡訴情感。

愛惜囝囝AJ的Alex，一直提供正能量及鼓勵AJ多接觸音樂，Alex笑言：「暫不打算邀請AJ做特別嘉賓，雖然他音色好，但休息更好。他的確有音樂天分，一直學習樂器，同時希望他了解我對音樂熱情，目前仍然希望他先專注學業，他喜歡音樂已是寶貴禮物。」

雖然AJ暫未會在台上現身，但會在台下落力為爸爸打氣，Alex亦希望AJ多了解爸爸工作，加上他這個年紀，已能夠欣賞及明白爸爸台上表演，希望2人在音樂路上更加貼近。

最後Alex透露最希望返香港舉行演唱會，夢想再次踏足紅館，他說：「紅館始終是香港舉辦演唱會最神聖一個舞台，四面台帶給大家感覺是無敵、難以用言語表達，可惜紅館檔期非常繁忙，相信有不少歌手都在還疫情欠下的演唱會債，不過我會繼續努力排隊，再企上紅館。」

（即時娛樂）