《造星V》周日決賽 無綫推《獎門人》迎戰 Bob慘被「牛奶洗禮」 (19:38)

ViuTV周日晚（16日）播出《全民造星V》總決賽，無綫方面則以特備節目《獎門人Happy Summer感謝祭》迎戰。

今集「獎門人」曾志偉帶領「獎老」錢嘉樂、麥美恩、林秀怡和程浩駿擔任主持，兩隊嘉賓陣容均來自《濠玩夏水禮》，由「好玩隊」的陸浩明、朱智賢、楊潮凱、黃婉恩、關楓馨及何浩文，對戰「喪玩隊」的林盛斌（Bob）、蘇韻姿、邵初、阮兒、周志康及陳婉衡。

眾主持以《櫻桃小丸子》造型現身，節目首個遊戲「開心無敵傳紫菜」笑料十足，Bob和周志康、何浩文和林秀怡兩組挑戰雙人傳紫菜「極速傳說」，默契十足的Bob和周志康，傳紫菜速度驚人，就連沒有紫菜都啜不停，場面搞笑；林秀怡則表現猴擒，Chur爆何浩文狂啜，就連裝紫菜個膠兜也不放過，搞到何浩文虛脫倒地。

今集兩大經典遊戲重現，分別是「開心無敵Short Short哋」和「開心無敵啖啖奶」。在「開心無敵Short Short哋」中，Bob與邵初上陣咬魚肉腸，由於Bob嫂和仔女均在錄影現場，Bob搞笑地叫他們合上眼不要看；之後Bob與周志康上場時玩到超激，周志康不小心咬損Bob嘴唇搞到見紅。

被獎門人譽為自己最愛經典遊戲之一的「開心無敵啖啖奶」，雖然場面混亂，但笑料十足。遊戲玩法是，每隊每輪派出一名隊員，以靠估方式估中「敵方」哪位隊員口中沒有牛奶便能勝出，否則便要慘受噴奶之刑。

率先出場靠估的朱智賢，因估錯遭阿Bob瘋狂噴奶，向來玩得的她事後一臉牛奶地笑言：「我未試過用鼻飲牛奶，入咗鼻哥窿呀！」輪到阿Bob估錯朱智賢時，朱智賢即抓緊報仇機會，吸完大啖氣後，近距離以牛奶瘋狂噴射阿Bob，有些更噴進阿Bob口中，畫面瘋狂。

遊戲另一搞笑位是，黑氣纏身的阿Bob，因連環估錯總共受到5次「牛奶洗禮」，而且洗禮方式更是各適其適呢﹗

（即時娛樂）