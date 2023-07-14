左麟右李母公司遭入稟追逾550萬 藝能發聲明澄清阿倫克勤非股東 (13:44)

藝能製作發聲明指李克勤及譚詠麟不是星廚管理有限公司的股東，也沒持有任何股份，與此家公司從來沒有商業關係。（藝能製作fb圖片）

譚詠麟及李克勤2012年合資開設「左麟右李」餐廳，3間香港分店已全數結業，惟其母公司前年向中銀借貸547萬元，香港按揭證券有限公司早前（12日）入稟高等法院，指「左麟右李」母公司未如期還款，向該公司及貸款擔保人連本帶利追討欠款及9500元訟費。入稟人為香港按揭證券有限公司，被告為「左麟右李」母公司星廚管理有限公司及貸款擔保人郭玉華。翻查資料，郭為星廚管理的董事及股東。

藝能製作同日晚上發聲明，指譚詠麟、李克勤均不是星廚管理有限公司的股東，也沒持有任何股份。聲明內容如下︰

左麟右李餐廳 \ 股東聲明

近日有報導「左麟右李」餐廳母公司星廚管理有限公司被銀行追討欠款一事，為澄清事實股東們作出以下聲明：

首先必須澄清李克勤先生及譚詠麟先生均不是這家公司股東，並未持有任何股份，與此家公司從來沒有商業關係。

自從2012年股東們得到李克勤及譚詠麟授權以左麟右李品牌經營餐廳，便一直用心打做這餐廳品牌，服務大家，最高紀錄亦同時在各地擁有七間分店，服務及出品方面普遍亦得到顧客認可。但從2018年開始，由於經濟及社會氣氛以至2020年初疫情關係，股東一致決定在各店鋪約滿時暫停投資及經營左麟右李餐廳，而每間餐廳租約期滿時，股東們均按照勞工法例及租約，妥善處理，亦未發生任何事情。

今次事件可能源於我們最後一間位於黃埔廣場的店鋪滿約時，其中一位股東的朋友有意頂手我們店鋪以省裝修，同時也可以從新聘用一些我們的舊有員工，繼續以他們自有品牌經營，有見及此，股東們便同意轉讓該店鋪的聲（星）廚管理有限公司及經營公司盈佳亞太有限公司給新股東，好讓他們和業主續租約，唯獨新股東不能用「左麟右李」品牌和希望他們從新聘用我們一些舊有員工。

所以上述兩間公司均不是「左麟右李」餐廳的母公司，對於報導引致影響二人聲譽，股東們十分抱歉及遺憾，為使傳媒朋友及外界清楚事件因由，股東們特此作出聲明。

（即時娛樂）