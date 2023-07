容祖兒開騷爆阿Sa做媒介紹自信男 被對方熱烈追求招數嚇死 (18:02)

next

容祖兒34場《ANOTHER SIDE ......JOEY•MY SECRET•LIVE》昨晚開鑼,第一晚是歌迷會專場,入場觀眾均按照演唱會的Dress Code,以外星人、王子、金黃爆炸頭等形象現身。時隔6年再於香港演藝學院開《SECRET•LIVE》,祖兒帶領樂迷穿梭時空,分享她小時侯的故事、平日在錄音室的最私密空間,還有其內心世界,近幾年為工作不得不離港獨自生活的心聲。

上次在香港踏上舞台已是4年前,祖兒出場時搞笑地說︰「熟口熟面﹗又是這個地方,又是這些人。大家覺得我有沒有改變?」好友蔡卓妍(Sa)、林海峰、李幸倪等現身捧場,祖兒分享內心世界時,表示阿Sa是最緊張其感情生活的人。她說︰「我除了是一個歌手,也是一個中女。雖然有事業,生活無憂,但仍然一個人。最緊張我感情有沒有着落的就是蔡卓妍,她應該是全世界最希望我得到幸福的人。有段時間,她真的很瘋狂,望見任何男人時都會加一個『啱唔啱容祖兒』的濾鏡。她還對我說︰『你那麼可愛和搞笑,我是男人一定追求你﹗』」

祖兒不想辜負阿Sa的這份真心、認真和熱誠,於是有一次嘗試跟Sa介紹的男性朋友發展。她說︰「有一次,阿Sa介紹了一位異性朋友我認識,我們就禮貌上交換電話號碼,之後就各有各忙。我和他斷斷續續互傳短訊了一段日子,內容都是『加油』、『How are you』、『I am fine』之類。我性格慢熱,為了禮貌及阿Sa一番心意。對方見我回覆了1、2次,就開始傳來自拍照,還報告自己的生活狀况。我當時嚇一嚇,但為了尊重阿Sa,即使不懂回覆也給對方一個Emoji。誰知,他竟留言『I miss you baby』,嚇死我,之後還說『不如我們嘗試發展』。他不了解我,但不知哪裏來的自信,竟說『我已經看過你所有演唱會,很了解你是什麼人』。各位觀眾,看完我所有演唱會DVD就想與我拍拖?你們看着我長大,我豈不是都要跟你們... 哈哈﹗」

演唱會尾聲,祖兒獲歌迷送上生日蛋糕,補祝43歲生日。祖兒騷後表示︰「很多朋友傳來短訊恭喜我演唱會那麼成功,他們的短訊最後一句都是『 I miss you baby』,笑死﹗」

(即時娛樂)