容祖兒開騷爆阿Sa做媒介紹自信男 被對方熱烈追求招數嚇死 (18:02)

容祖兒34場《ANOTHER SIDE ......JOEY•MY SECRET•LIVE》昨晚開鑼，第一晚是歌迷會專場，入場觀眾均按照演唱會的Dress Code，以外星人、王子、金黃爆炸頭等形象現身。時隔6年再於香港演藝學院開《SECRET•LIVE》，祖兒帶領樂迷穿梭時空，分享她小時侯的故事、平日在錄音室的最私密空間，還有其內心世界，近幾年為工作不得不離港獨自生活的心聲。

上次在香港踏上舞台已是4年前，祖兒出場時搞笑地說︰「熟口熟面﹗又是這個地方，又是這些人。大家覺得我有沒有改變？」好友蔡卓妍（Sa）、林海峰、李幸倪等現身捧場，祖兒分享內心世界時，表示阿Sa是最緊張其感情生活的人。她說︰「我除了是一個歌手，也是一個中女。雖然有事業，生活無憂，但仍然一個人。最緊張我感情有沒有着落的就是蔡卓妍，她應該是全世界最希望我得到幸福的人。有段時間，她真的很瘋狂，望見任何男人時都會加一個『啱唔啱容祖兒』的濾鏡。她還對我說︰『你那麼可愛和搞笑，我是男人一定追求你﹗』」

祖兒不想辜負阿Sa的這份真心、認真和熱誠，於是有一次嘗試跟Sa介紹的男性朋友發展。她說︰「有一次，阿Sa介紹了一位異性朋友我認識，我們就禮貌上交換電話號碼，之後就各有各忙。我和他斷斷續續互傳短訊了一段日子，內容都是『加油』、『How are you』、『I am fine』之類。我性格慢熱，為了禮貌及阿Sa一番心意。對方見我回覆了1、2次，就開始傳來自拍照，還報告自己的生活狀况。我當時嚇一嚇，但為了尊重阿Sa，即使不懂回覆也給對方一個Emoji。誰知，他竟留言『I miss you baby』，嚇死我，之後還說『不如我們嘗試發展』。他不了解我，但不知哪裏來的自信，竟說『我已經看過你所有演唱會，很了解你是什麼人』。各位觀眾，看完我所有演唱會DVD就想與我拍拖？你們看着我長大，我豈不是都要跟你們... 哈哈﹗」

演唱會尾聲，祖兒獲歌迷送上生日蛋糕，補祝43歲生日。祖兒騷後表示︰「很多朋友傳來短訊恭喜我演唱會那麼成功，他們的短訊最後一句都是『 I miss you baby』，笑死﹗」

（即時娛樂）