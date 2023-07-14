吳海昕再演舞台劇 與韋羅莎胡麗英合作 做花瓶都有得益 (21:26)

吳海昕（Sofiee）再演舞台劇，與韋羅莎、白只、朱栢謙、楊偉倫及胡麗英演出《Laugh Vacation》。幾位拍檔均演出經驗豐富，Sofiee視這次合作為千載難逢的學習機會，即使只安排她做「花瓶」也覺有得益。她最期待劇中一場跟胡麗英、韋羅莎的辦公室戲︰「面對舞台劇前輩，雖然有壓力，也十分期待。在一旁當配角，看到演員間的火花，覺得很好玩。」與拍劇相比，Sofiee認為演舞台劇較緊張，為此曾跟黃秋生、甄詠蓓、朱栢謙上戲劇班。她說︰「我不會用聲線及身體動作幫助演戲，演過要唱歌跳舞的小型舞台劇後，發現自己是零，因此希望能在舞台劇世界浸淫多一點。」

繼《I SWIM》後再跟楊偉倫合作，Sofiee說︰「他很犀利，可以接住所有人的對白，轉數快、不低俗，令我大開眼界。能再合作，我很開心。作為舞台劇新人，我相信有自己的功用，作為『花瓶』之餘，也能在對手戲上呈現出很大對比。」

胡麗英笑言也想再演花瓶角色，她說︰「每次演新劇本也當自己是新人，所以大家都是新人。我演藝路上的大部分時間也是向新人學習。」韋羅莎表示每次和新人合作，也令她想起自己仍是新人時的純粹，因此從不認為新人是負擔。

吳海昕

Hair : Zap Tang @ Toni & Guy

Make up : Onki Lau

服裝：Lane Crawford, Maje

造型：PIPA Creative

韋羅莎

Hair：Ray Mork and Eas Fu@AdmiX Hair Styling

Make up：Lu Gary Athena Kitty @Lumakeup.me

Top：LOEWE

胡麗英

Hair：Ray Mork and Eas Fu@AdmiX Hair Styling

Make up：Lu Gary Athena Kitty @Lumakeup.me

Wardrobe：Levi’s

欲知專訪詳情，請留意明天（15日）明報娛樂版。

（即時娛樂）