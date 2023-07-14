港姐2023｜莊子璇帶半篋零食飛越南減壓 與郭珮文王敏慈拒忍口 (20:11)

謝嘉怡回憶自己參選港姐時要靠吃糖果、薯片提神，梁凱晴聞言說很喜歡吃零食。黎諾懿即爆眾佳麗不停問梁凱晴為何不停吃也能擁有纖腰。（大會提供）

《2023香港小姐競選》16位佳麗昨天在嘉賓主持黎諾懿，以及師姐謝嘉怡與梁凱晴帶領下前往越南峴港及會安拍攝外景。眾佳麗到埗後馬不停蹄，除了走訪越南著名景點拍MV、影靚相及進行大會委派的各項任務外，每晚還要接受包括學習越南話等連串專業訓練，她們均表示最難是Catwalk訓練。

越南話課堂是製作組專誠安排的環節，因為16位佳麗到越南除了外景拍攝，更肩負起準港姐責任宣揚香港文化。製作組將透過外景節目中的獨立任務，讓她們將香港飲食及衣著文化帶往越南。為了令佳麗同時能感受越南文化，製作組安排的大部分任務均融入了當地的文化特色。

黎諾懿接受無綫娛樂新聞台主持王鎮泉訪問，他被問到佳麗們對他長期「心心眼」時說︰「佢哋擔心我年紀大咁捱法嘛，佢哋可能等緊我冧，我暈咗咪可以一齊休息囉﹗」謝嘉怡擔心師妹們不夠休息，笑言自己當年要靠吃糖果、薯片提神。梁凱晴自言也很喜歡吃零食，黎諾懿爆眾佳麗不停問梁凱晴為何不停吃也能擁有纖腰。他說︰「今次外景其中一個任務，就係要眾佳麗搵能媲美梁凱晴嘅蛇腰。」

談到美食與忍口，佳麗們亦分成兩派，一派揚言要忍口收身，另一派則認為美食當前不應浪費。莊子璇、郭珮文及王敏慈均認為食少少沒問題，郭珮文笑指喼弗秘訣是和其他佳麗開心分享。莊子璇自爆行李篋有一半是零食︰「因為要減壓，每晚跳完舞一定要食啲嘢，否則好唔開心。」潘明璇說出發拍外景前吃了太多麵包和三文治，希望忍口盡快回復狀態。

（即時娛樂）