MIRROR成員姜濤的個人演唱會,《KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》將於下月初在亞博舉行。距離開騷只餘半個月,姜濤日前(9日)宣布暫別社交網專心排練。不過,他昨天在Ig限時動態分享與爸媽去了澳門來一次短程旅行的照片,相中的他與姜爸、姜媽一起坐船仔觀光,以及欣賞teamLab展覽的照片,留言︰「感謝,令我放鬆了一天。」有粉絲表示姜濤上月到澳門工作,順道帶父母到當地來個小旅行,因此照片非近日新拍的。

(即時娛樂)