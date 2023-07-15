造星V｜女友生前對話截圖曝光 Nathan被揭分手後仍借錢 (13:21)

ViuTV《全民造星V》總決賽明天（16日）舉行，決賽前夕，大熱之一的魏念恩（Nathan）再出現負面新聞。Nathan的女友Jessie今年5月疑受感情困擾墮樓喪生，Nathan事後在社交網撰文悼念。他月初出席10強記者會時稱未準備好交代內情，希望外界能給予空間。今日有網媒刊出Jessie家屬及朋友的訪問，家屬公開Jessie生前與Nathan的手機訊息對話截圖，指Nathan拍拖期間多次向Jessie借錢，即使向女方提出分開一段時間後仍多次借錢，數目由數百至1000元不等；Nathan在5月17日突然要求Jessie刪除Ig所有他的照片，並提出分手。

家屬表示Jessie之後多次致電Nathan，更到昔日愛巢拍門求見，而根據警方翻查CCTV的紀錄，Jessie當日只是輕聲拍門與按門鈴，沒有大吵大鬧，Nathan當時在屋內但沒應門，Jessie同日墮樓喪生。家屬強調Jessie生前一直鼓勵及支持Nathan參賽，在精神、生活及金錢上百分百支持，即使Nathan參賽後忙得沒時間陪伴也沒怨言。

而Jessie的朋友不滿Jessie離去後，Nathan從未就網上對Jessie的惡意中傷及坊間不實報道解釋過。朋友強調Jessie的家人沒有憎恨過Nathan，Jessie媽媽只想Nathan可私下向她道歉。朋友表示Nathan與Jessie家人在喪禮上絕非零交流，當日是Jessie的姨姨帶他去瞻仰遺容。朋友最後質疑Nathan之前稱因公司壓力而要Jessie「隱形」的說法。

（即時娛樂）