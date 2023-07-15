靈戲逼人｜龔嘉欣性感舞步誘惑張振朗 (15:34)

無綫劇集《靈戲逼人》中的Ivan（張振朗飾）自與女友Karen（蔚雨芯飾）分手後，不自覺對「女鬼」阿芳（龔嘉欣飾）產生情愫。昨晚（14日）一集，Ivan臨睡前欣賞了阿芳表演K-pop，因而夢見阿芳跳性感舞蹈，之後再風情萬種跳上其大腿上咬耳仔，場面香艷得來亦搞笑。龔嘉欣回憶拍攝這場戲時最難忍笑︰「我哋有同導演研究呢場戲誘惑同放電嘅尺度，例如係咪要撥吓頭髮咁，但最終都係大家不停係咁笑。」

吳子冲飾演的傑仔在前晚（13日）一集因被好友阿東（阮浩棕飾）誤解而退出戲班，他向若琳（阮嘉敏飾）訴苦時想起當日摯親離世時得阿東安慰及陪伴，這亦是傑仔願意為阿東默默付出的原因。吳子冲入行5年，第一次拍喊戲，他表示由接到劇本開始已擔心和緊張，拍攝前一天更刻意黑面及與世隔絕。吳子冲說︰「自己睇番覺得唔係做得十分好。拍喊戲真係好難，喊得出只係第一步，我發現原來喊住講嘢係好難，好易口齒不清，希望下次可以講番清楚啲對白。」

談到劇中好友阮浩棕，吳子冲透露他們私下經常出雙入對，劇集開拍前已約出來對劇本培養感情。他同時感激張振朗給了不少貼士：「佢成日叫我唔好諗太多同相信感覺，叫我唔好咁理性。第一次飾演傻仔，為咗更神似，監製建議我戴眼鏡。傑仔長期戴帽，係因為佢好想撞鬼。人有三把火，咪戴帽遮住一把，加埋個斜孭袋，就成為咗傑仔嘅標誌 。 」

（即時娛樂）