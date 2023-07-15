「人生勝利組」麥明詩 於追逐成功過程中迷失 (17:01)

中學文憑試（DSE）將於7月19日放榜，已轉投律師行業的「十優港姐」麥明詩早前接受網上頻道「試當真」訪問，分享多年來的心路歷程。

麥明詩在2009年的中學會考中取得10A成績，當年更有傳媒報道指她揚言將來要做特首。重提這個報道時，她立刻澄清︰「當年有一個不幸的新聞，聲稱話我想做特首。2009年的環境跟現在很不一樣。我一向比較關注社會時事，當時就有記者打來問︰『聽講你想從政喎，有冇諗過做特首？』我說︰『真係冇諗過喎。』對方問︰『如果真係有得做呢？』我答︰『我應該勝任唔到喎﹗』對方再問︰『咁如果真係叫你做呢？』我答︰『咁如果你真係叫我做，我都可以做吓嘅。』然後，翌日的報章內容就十分精彩了﹗這就是我人生第一次接觸傳媒的經驗。」

成為10優狀元的麥明詩之後到海外升學，並在英國劍橋大學法律系畢業。她被問到是否考獲10A成績後就開始考慮入讀劍橋時說︰「我想在我這個情况下，基本上我都能入讀所有科目。我當時算是清楚自己的能力，在會考的程度上勤力地操練歷年試題，令我能夠達到一個很好的標準，但我不是那種本身已是很聰明的人。法律是需要邏輯和文筆表達的科目，我覺得這個很適合自己的長處。」麥明詩指香港跟外國的環境不同，香港的學生在選科時難免還需要考慮那個科目能否令他們將來能順利找到工作；外國的讀書環境是修讀什麼科也不重要，別人會欣賞學生擁有的學習能力，而不是已經學了什麼。

雖然會考成績優異、於世界頂尖大學畢業，之後選港姐又贏得冠軍，麥明詩坦言在追逐的過程中迷失︰「迷失的時刻未必是公開試的一刻，反而是不知道什麼才是足夠。在學校拿到最高的成績，我就會覺得是否還不夠？那麼在我得到公開試的成績後，我也考進了世界比較頂尖的學校，這些是否也夠呢？甚至到我勝出了香港小姐比賽，覺得應該夠吧？但我又會發覺其他人當上了女主角，別人劇集又很有名，得到很高的收視。究竟我這個追逐的過程，有沒有一個終點呢？我在很早的階段嘗試到大眾界定的成功，其實也不等於解決了所有問題。每一刻的成功都是租借回來，換來有限期的舒適和快樂，但租借過後總有一天要償還。別以為放榜這一刻取得好成績，之後就不用再努力。這是錯誤的想法，其實大家都需要繼續努力。」

（即時娛樂）