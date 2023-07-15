么女Gia首登電視節目 羅拔狄尼路女友親解「黑面」之謎 (19:05)

羅拔狄尼路的么女Gia不怕陌生，節目主持Gayle King（右圖）抱起她也沒有哭。（影片截圖）

Tiffany Chen表示分娩後患有俗稱面癱的貝爾氏麻痺症，最壞時連發音也有難度，但女兒Gia的到來，帶給她很多樂趣。（影片截圖）

79歲金像影帝羅拔狄尼路（Robert De Niro）今年5月宣傳新片《教父冇限耆》期間難掩喜悅，自言第七度成為父親，任職武術教練的華裔女友Tiffany Chen今年4月為他誕下女兒Gia。之後兩人不時結伴出席公開場合，包括康城影展及紐約Tribeca電影節活動，不過Tiffany每次出現都會戴太陽眼鏡，又「面黑黑」完全沒有表情，其後網上及傳媒開始有惡意言論，指她可能累得連笑也無力。

Tiffany Chen早前接受哥倫比亞廣播公司早晨節目《CBS Mornings》主持人Gayle King家訪，完整內容昨日曝光；Tiffany表示分娩後發現自己患有「貝爾氏麻痺」（Bell's Palsy），亦即俗稱面癱，臉部肌肉癱瘓，情况最壞時連發音也有困難，難以控制臉部肌肉，自然亦擠不出笑容，她長期戴太陽眼鏡也是怕傷害到眼睛。Tiffany表示接受針灸治療後病况開始好轉；願意接受訪問，也是因為知道有很多惡意留言，她站出來是希望同路人知道，得此病自己沒有什麽做錯；她亦表示患病期間，得到羅拔狄尼路的全力支持。

據報訪問在羅拔狄尼路住所進行，當時他亦在場；Gayle King表示曾邀請他出鏡，不過羅拔稱這是Tiffany的訪問，所以應由她親述自己的故事。Gayle在訪問尾聲亦問Tiffany，覺得羅拔狄尼路最好的地方是什麽，Tiffany毫不猶豫回答他很愛家人。她亦透露羅拔月初痛失19歲外孫Leandro，唯有這段時間盡力安慰他。

另一方面，Gia首次亮相電視節目，Gayle King更開心抱起她。Gia雖然年幼，但不害怕鏡頭，還不時展現可愛笑容。

據美媒報道，Tiffany Chen是華裔太極師傅陳至誠的女兒，亦有習武及學太極，曾多次參加公開比賽。2015年羅拔狄尼路拍攝電影《見習冇限耆》期間，認識扮演太極教練的Tiffany。直到2021年8月，兩人被拍到手牽手遊法國南部，才爆出戀情。

（即時娛樂）