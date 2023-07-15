李日朗走過低谷 開啟美容事業之門 計劃再斥資擴大版圖 (19:39)

李日朗（Don）2021年底準備拍攝無綫新劇前感染新冠病毒，病足兩個多月才康復，卻留下面歪、嘴歪的後遺症，其後客串《輕‧功》、《法言人》及拍攝《靈氣逼人》時要靠鏡頭遷就。他擔心身體之餘，也擔心演藝事業如何走下去。「初時以為中風，後來發現是身體虛弱導致面部肌肉萎縮，於是四出做針灸、物理治療。」在醫病的過程中，李日朗接觸到日式小顏術，解決了面部及嘴部問題之餘，也開啟了事業上的另一條路。「女友（黃靜藍）分享做完小顏術扮靚，我就跟她去試，結果醫好了面歪、嘴歪問題。我還上了癮去學理論、考技師牌，做了100個客人，再去日本拜師考取教師資格。」

由進修、拜師學藝至今年4月獨資開舖，李日朗只花了一年多時間，開業不久已回本兼有盈利，更有內地和韓國商家洽談開加盟店。他還計劃擴大美容事業，再斥資幾十萬去日本研發個人護膚品牌。「成為美容師後，我的第一個客人是位醫生，他因為疫情戴口罩致面歪，這幾年也不開心。我為他矯正時很緊張，最後見到他康復，我很開心﹗我的客人還有律師、上市公司和連鎖店老闆。」李日朗未知道將來會否專心美容生意淡出娛樂圈，但目前仍很享受演戲。「以前視演戲是正職，我很執着，在壓力下做得不好。」

李日朗入行20年來也以乖巧形象示人，這次在《靈氣逼人》中飾演渣男Eric過足戲癮。性格平易近人的他，原來也曾因逃工而被高層「照肺」。「當年正在拍攝劇集《十兄弟》，我參加完《翡翠歌星賀台慶》，要緊接於凌晨12時到古裝街拍外景。我當時很累，導演和PA還騙我，說很快拍到我。我等到清晨5時都未埋位，就走了。監製潘嘉德（德哥）翌日召見我，稱導演投訴我未拍完就走，令劇組未能完成那場戲。當年我只有22、23歲，還駁嘴，反投訴被騙、不受尊重，覺得那場戲天光也拍不完，幸好德哥以柔和聲線講道理教我。這是我唯一一次不安守本分。」

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（即時娛樂）