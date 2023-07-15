造星V｜Nathan被網民叫退賽 評判伍詠薇：台上表演決勝負 (20:23)

ViuTV《全民造星V》總決賽明天（16日）舉行，熱門之一魏念恩（Nathan）的女友Jessie今年5月疑受感情困擾墮樓喪生，他當時曾在社交網撰文悼念但遭死者家人斥虛情假意。Nathan一直避傳媒直至事隔一個月，播映10強決賽名單後，他才面對傳媒，表示未準備好公開交代感情事，希望外界能給予空間，日後會再作交代。

當時他被問及是否擔心影響印象分？他說︰「都會有影響，但我堅信繼續做好自己最喜歡的音樂，當觀眾更加認識我時，就會知很多事都是謠言。相信支持我的人都有一定原因，為了對得住粉絲，我會做好音樂。」他又表示曾有退賽打算，但覺得似在逃避這件事，他要打敗以前的自己故繼續參賽。

就在決賽前夕，Jessie家人向傳媒公開她出事前跟Nathan的手機訊息對話截圖與錄音，指Nathan拍拖期間多次向Jessie借錢，即使他向女方提出分開一段時間後仍繼續借錢，數目由數百至1000元不等。至5月17日他突然要求Jessie刪除Ig所有他的照片，並提出分手。

有關報道後，網民在Nathan社交平台洗版式留言斥責，問他還錢未？亦有要求他退賽，有網民留言：「比夠一千你，唔好再出嚟獻世。」「呢度一人夾一蚊借比你啦！」。明晚決賽的分數是星級評判與觀眾投票各佔一半，今屆的星級評判是伍詠薇、Edward Chan、謝安琪、花姐與鄭保瑞。《明報》聯絡ViuTV問是否處理Nathan事件但未獲回覆，評判之一的伍姑娘回覆，說：「我都唔得閒睇新聞，我做評判嘅責任只會喺總決賽當晚睇十強台上嗰一刻嘅表演決勝負。」

《全民造星V》100強首輪評判伍詠薇、Edward Chan與陳詠燊被網民封為鐵三角陣容，決賽少了「一燈大師」陳詠燊，有網民留言感失望。日前陳詠燊解釋大會曾邀請他擔任決賽評判，重組初賽三人組，但他有重要工作安排故未能參與，自己也感到遺憾。他給參賽者打氣，留言：「只要是貨真價實的明星，無論在任何人面前都一樣可以發出光芒！」

（即時娛樂）