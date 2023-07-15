阿Mo一年來未曾連續4小時睡眠 轉第三間醫院曙光再現 (21:58)

李盛林牧師新一封代禱信表示阿Mo過去1年沒有連續超過4小時的睡眠時間。（資料圖片/明報製圖）

男團MIRROR演唱會事故至今發生逾1年，受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）父親、李盛林牧師今（15日）發出新一封代禱信，表示阿Mo在過去1年治療中，沒有連續超過4小時的睡眠時間，而過去兩星期部分家人病倒不能探望及協助護理。此時阿Mo姊姊一家會在暑假回港探望，在部分家人身體軟弱時正好補位。

全文如下：

李盛林牧師 // 啟言（阿Mo）代禱信 51 （20230716）

「（在聖靈的帶領下）信心就是相信我們所盼望的必定實現，信心也使我們對不能看的事有確實的把握。」（希伯來書11:1）

（一）啟言（阿Mo）

1)「沒有持續超過4小時睡眠」

（禱告） 在過去一年的治療中，因不同的治療和體位的轉換，從沒有連續超於4 小時的睡眠時間。請為每一小段休息和睡眠的質素禱告，盼能爭取有更大的精神體力面對每天頻密的治療進程。

2) 「半年前曙光再現」

（感恩）半年前轉到現時的第三間醫院，看看有這麼多治療的儀器和方案可以協助復康，真是感恩一步步的見到曙光。

（禱告）為每一個復康儀器配合針對神經、肌肉、關節和身體機能的治療方案，能產生超越的效果，並祈求創造主的大能使阿Mo神經系統恢復功能禱告。

3) 「八月調整治療方案的可能」

（禱告）請為在下月再度安排照頸椎磁力共振，測試膀胱控制功能，並繼續觀察自主排便的能力，與及二頭肌的反應進展禱告，以幫助調整制訂前面針對復康的方案。

（二）MO爸媽

1) 「家人抱恙」

（禱告）過去兩星期部分家人因病倒而不能探望及協助護理，請為家人的身體康復與健康禱告。

2) 「家人回港探望及補位」

（感恩）感謝神，讓阿Mo的姊姊一家暑期回港探望及協助關懷護理。在部分家人身體軟弱之際，正好是補位之時。

（即時娛樂）