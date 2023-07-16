譚偉權再做「脫無者」心有不甘 想當年：早知趁後生燃燒吓先 (17:56)

現年54歲的譚偉權（Gary哥哥）早前宣布成為「脫無者」跟TVB約滿後離巢，這是他第二次離開TVB。Gary哥哥出道32年，曾是《閃電傳真機》的主持，他又參與不少劇集拍攝，同時是舞台劇演員。他接受商業一台《星光背後》主持梁泰來訪問，憶述他再次離巢TVB回復自由身的感受，以及演藝路上努力追夢，以正面心態面對人生高低的經歷。

他離開TVB的主要原因是不甘心被定型：「我會預視到自己將來嘅路怎樣走，我都咁上下年紀都仲俾人話我童顏！」當年他在演藝學院與話劇團時也因為童顏而經常被指派做

「口靚」仔角色，最後亦因不甘心被定型而離開。提起當年他的「男一」夢，說：「少少心淡就一定有㗎啦，但我又覺得呢個世界係圓嘅，王心慰監製都好惜我，佢都話如果日後有角色啱玩都會搵我返去做。」

譚偉權同屆演藝同學包括李婉華、劉玉翠、陳錦鴻等，他承認畢業後曾獲寶麗金邀約出碟兼獲多間電視台招手，但最後聽從老師意見加入香港話劇團。若然有機會回到當年，他坦言不會再走舊路：「咁就唔會啦！我會真係進入娛樂圈打滾！趁後生要燃燒吓先！因為事實證明咗，你做幾年職業劇團再入娛樂圈係唔得嘅。」到1994年有份演出舞台劇及電影《我和春天有個約會》後再選擇首次加入了TVB的原因，他說：「嗰陣就覺得機會嚟啦！有人向我招手，所以我就去啦，點知原來一入到去係做兒童節目。」原來當年的節目監製覺得他適合而被邀參與兒童節目，譚偉權亦只好無奈接受：「嗰陣公司游說我以前好多前輩好似周星馳、梁朝偉都係兒童組出身，所以話我兒童組呢條路就啱㗎啦！之後發現原來入咗兒童組係唔可以接劇，梗有少少唔開心啦！」

演藝路上譚偉權雖然未見一帆風順，但在人生路上，他在兒童節目結識太太顏菁葦是他人生最大得著。太太在譚偉權首次決定離巢時亦給予很大支持：「佢好支持我，因為佢都曾經係呢個圈子嘅人。但係好搞笑㗎！佢曾經問過我點解唔早啲第二次回巢，隨時個地位同成績已經唔同咗，咁就得咗㗎啦！」談到未來目標，譚偉權希望目前專注音樂劇，盼更多人認識自己的演出，將來有沒有機會拍劇隨緣就好。

（即時娛樂）