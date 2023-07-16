容祖兒演唱會充滿求婚聲 自封裙腳女 疫情期間未能歸家感難捱 (16:25)

容祖兒《ANOTHER SIDE...JOEY•MY SECRET•LIVE》演唱會來到第3晚，亦是第一日開放予公眾售票的頭場，祖兒愈唱愈勇，狀態奇佳，現場觀眾驚歎舞台漂亮機關連連，現場充講笑聲﹑掌聲﹑歡呼聲，還有求婚聲，歡樂無盡，又坦言這幾日已被歌迷炸爆社交平台的Inbox不停點歌。

昨晚祖兒講到求愛男的小故事後，現場開始充滿求婚聲：「嫁畀我！」﹑「我娶你！」﹑「 I MISS YOU BABY」。來到點歌時間，祖兒對觀眾說：「見到大家好開心，我覺得每次唱完歌嘅掌聲，係最多最豐富，我完全感受到大家每首歌都聽到入咗心，畀到我好多力量，唔單止掌聲，仲有瘋癲呼叫聲，仲有瘋狂求婚。」

祖兒表示過去4年的日子，自己成長了不少：「今次重臨舊地，4年再可以喺香港同大家去開演唱會，過去3年我相信每個人都經歷好多，係全世界﹑全宇宙最難捱時間，我呢個典形裙腳女，冇得返屋企真係好難捱，平時我係出面點辛苦點難，點多挑戰，我返到屋企就可以充電，但係前幾年，要一個人出面獨立生活，工作家務要一個人處理，唔洗衫冇衫著，洗完唔摺張櫈就冇位坐，唔吸塵腳就會黑晒，我為咗有家嘅感覺，連屋企用開隻洗衣液都買一樣，等我洗完衫覺得似係屋企，朋友問我，你唔睇電視，你開住個電視做咩？你傻㗎一早起身吸塵，然後我先知，係喎，我唔睇電視但係我媽睇，喺香港我阿媽每朝吸塵機聲都係我鬧鐘，冇得返屋企嘅我，就係靠呢啲味道聲音支撐住，今日終於可以重新見到大家，做自己最鍾意嘅事，真係好開心，當日我一個人聽住以下呢首歌跑步，自己歌都打動到自己，流咗兩滴眼淚，以往一直未有時間同大家分享過呢首歌的感受，今日終於都可以，所以請容許我今日唱唯一一首唔係Side track嘅冠軍歌：《東京人壽》。人生路上，堅持下去，咬實牙關，所有事都會過，多謝大家咁鍾意呢首歌，冇上電台冇宣傳，舊年一派出來就冠軍歌。」

演唱會中，祖兒也無忘恩師羅文，重新編排的《Just for you》給老師的禮物，她說：「音樂對我來說非常重要，陪伴我渡過好多脆弱時間，細細個好鍾意王菲、黎明大家都知，好多流行歌曲畀咗我養分，多謝喺我人生中出現過的音樂上好伙伴，希望日後我可以繼續為大家提供好多好多好歌，陪伴你哋所有最好時光。」

（即時娛樂）