汪明荃功成身退 卸任八和主席 書展出書分享經驗 (16:28)

汪明荃表示擔任八和主席超過20年，她無負初心和責任，為八和與粵劇的發展交出了亮麗的成績單。（陳釗攝）

汪明荃（阿姐）今天（16日）出席八和會館2023年會員大會，並宣布不會參選下屆主席。阿姐台上表示擔任八和主席超過20年，她無負初心和責任，為八和與粵劇的發展交出了亮麗的成績單。阿姐表示20多年來，實在有點累，經過審慎考慮，決定不參選下一屆八和理事會。

阿姐又覺得現在是合適時機，將主席帥印交出來，讓接班人在安穩情况下，為八和籌謀新發展，她又謂起承轉合是發展的必然階段，將主席職務傳承，讓年輕一代有心有力人士，為八和領航和邁向更廣闊天地。

阿姐受訪時坦言決定不再參選，主要是考慮到已做了20年，亦做了很多事情，覺得有點累，往後想把多些時間，放在粵劇表演和幕前工作上。

阿姐透露有理事挽留她，但她覺得始終有交棒一日，現時是八和最健康、安全的時候，財務又穩健，且傳承工作也上了軌道，接手人不會辛苦。她盼下屆主席和八和愈做愈好，打開大灣區市場，再面向世界。

阿姐將於書展出書，她說是朋友提議她分享這20年來，打理八和的經驗，如何由以前古老守舊做到現在，直言這些年的確有很多難忘事。問到卸下主席職銜，可會以顧問身分幫助八和？阿姐肯定說不會了，也不會沾手八和會務，但粵劇方面需要幫手當然會。她笑言沒有不捨，因已對得起自己住，功成身退，之後會稍作休息。

談到老公羅家英早前飛往美國探望三妹，心情激動。阿姐表示他們兩兄妹多年沒見面，她則因工作未能隨行。

（即時娛樂）