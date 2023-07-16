張致恒現身強調不離婚 曾申請綜援失敗 愧對舊拍檔關智斌 (17:21)

張致恒回想當年在泰國與助手半夜一走了之，剩下Kenny與工作人員在當地，是他最後悔的事。（資料圖片）

張致恒坦言曾勸太太雯雯不要在社交網抒發感受，但對方如何選擇，他都會尊重不干涉。（張致恒Ig圖片）

張致恒近日罕有現身接受傳媒訪問，強調婚姻是一生一世，從不考慮和太太離婚。談到舊拍檔Kenny，他直言愧對對方。（張致恒Ig圖片 / 資料圖片 / 明報製圖）

張致恒（Steven）和太太區燕雯（雯雯）結婚4年，雖然第4個孩子快將出世，但兩人感情不穩屢傳婚變，雯雯更不斷在社交網公開指責Steven，曾斥他又懶又廢，被網民戲稱「離婚界KOL」。Steven近日罕有接受傳媒訪問，坦言曾勸過雯雯一次不要在社交網抒發感受，但會尊重對方的選擇，不會干涉。他強調婚姻是一生一世，從不考慮離婚。

談到目前的財務狀况，Steven直言一家五口連同幾隻狗的每月開支要3萬元。他過去5年做過多份工作，包括茶餐廳、自助餐部門、麵廠、洗碗工及現在的小食店，每天開工12個鐘，但最長的一份工也只做到半年就被老闆以「娛樂報道影響公司」為由解僱。他說不止一次會在街上被途人鬧「渣男」，連見工時也會被留難，因此找工作十分困難。Steven坦言有申請過綜援，但不獲批。

雖然演藝工作已停擺，Steven未放棄，內地有經理人公司幫忙接工作，他亦有開直播唱歌，稱統計過仍有3000人想看他開演唱會。他回想BOYZ年代曾試過半年掙到100萬，惜當年不懂投資，儲不到任何錢。談到舊拍檔關智斌，Steven直言自2019年出事後一直不敢找他，指當年與助手半夜在泰國搭飛機一走了之，剩下關智斌與工作人員在當地，是他最後悔的事。

（即時娛樂）