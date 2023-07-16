Alan Walker相隔半年重臨亞博 樂宜Soda打碟互攬搶Fo (16:58)

國際頂尖電音DJ及音樂人Alan Walker，1月曾來港參與音樂會，與MIRROR同場互相交流。相隔半年，Alan Walker重臨亞洲博覽館，昨晚（15日）壓軸登場演出《Alan Walker Encore Hong Kong》。同場還有本地著名DJ樂宜及韓國代表DJ Soda，各自施展渾身解數，吸引謝東閔、林智樂、林沚羿、何晉樂、吳肇軒及柯驛誼（盤菜瑩子）捧場。

Alan Walker繼續招牌蒙面造型，身穿連帽黃色衛衣，邊打碟邊興奮大叫"Hong Kong I Hear You"，氣氛狂熱，觀眾尖叫又舉手跳舞，強勁音樂配合煙火舞台效果，營造派對熱鬧感覺。

兩位DJ界女神，樂宜和Soda先後出場；前者為音樂會打頭陣演出，以一身全黑超性感打扮出位。後者雖然衣著較密實，但非常識做，用嬌嗲聲線講國語自我介紹冧粉絲。合照時，兩位女神互攬狂擺甫士又派心鬥搶鏡，樂宜謙稱身材不及對方好，她說：「我不夠Soda勁！身形完全不能和她比，不過打碟方面，她擅長跳舞，這方面比較好，我都要跟她學跳舞。」

樂宜透露身上戰衣從外國網站訂購，趕得及開騷前收到。她說：「這套衫算是我打碟生涯中最性感一次，用來襯Alan Walker的海報造型，我是女版。衣服從外國網站空運來港，開騷前一晚才收到。我有貼乳貼和內穿Deep V泳衣打底，應該好安全，不擔心移位走光。」

她透露5年前已欣賞過Alan Walker演出，當時有幸合照，今次亦把握機會騷前合照留念。問到是否獲對方點名演出？樂宜表示不清楚，即使不能同台演出，能夠同場見面已夠開心。

（即時娛樂）