陳奕迅台北個唱開鑼 被歌迷熱情感動 憶當年赴台出碟銷量差 (18:00)

陳奕迅（Eason）在台北小巨蛋的舉行7場「FEAR AND DREAMS 世界巡迴演唱會」，昨晚（15日）正式開鑼。Eason兩度被台灣歌迷感動到掩面忍淚，揚言飛吻不足以表達他的多謝，想逐一給現場每個人情深之吻。

為歡迎歌神降臨，台灣歌迷精心準備，於演唱會中場Talk位時，現場歌迷一同舉起不同顏色的紙牌，砌出"WE LOVE EASON LOVE TW"幾個大字，場面震撼，Eason也說：「見到嗰一刻，真係感動到由心震出來，咩都唔識講，係好感動。」

相隔7年再於小巨蛋開騷，Eason的7場門票7分鐘賣售罄，昨日他於Talk位時，特別感謝觀眾：「你們每一位去搶票的朋友，你太棒啦，真的，7分鐘！完全不知道歌單內容。」有高雄男歌迷大叫「歌單不重要！」Eason興奮笑道：「真的嗎？你這份熱情我感受到啦！辛苦啦高雄，南部中部，整個寶島的朋友。」

此時現場有歌迷舉起「你好嗎，好久不見」，馬上出現五千人舉起的大型砌圖，寫著"WE LOVE EASON LOVE TW"大字，並全場一起拍掌大叫Eason，讓Eason呆在當場，他掩著臉不想讓人看到他忍淚，良久鎮定情緒，才拿開雙手說：「好嘢呀！好犀利！嘩！我真的很感動，嘩﹗真的太厲害啦，我也愛你們！我非常愛你們，非常謝謝，不知道要說什麼才好了。我唯一想做的，就是跟你們每個人親一下！不單親臉喔，親臉都不夠表達我的愛意！現在沒辦法，我只得今晚回到酒店房間，幻想這裏10000人，幻想親你們，啜啜啜，可能要親到早上，哎呀，本來很多話準備講，都忘了。」

Eason又向觀眾說：「今天歌單粵語歌比較多，所以提供一些字幕去彌補給聽不懂廣東話的朋友，希望你們會慢慢了解演唱會要講的信息。等我70歲，創作力已經沒有，我就來個陳奕迅經典歌單演唱會，到時侯希望大家再來捧場，《K歌之王》，《愛情轉移》，《十年》那時再唱。」

現場有觀眾大叫《淘汰》，Eason說：「係喎，也不錯，周杰倫！哼！我想好台北開七場，他在香港也開七場，算什麼意思，這個後輩太不懂，我開玩笑啦，聽說場館外面，他給我祝福的花籃是最大最漂亮的，謝謝杰倫。」

Eason又問觀眾，假如下次演唱會，他單是唱歌不聊天如何，歌迷大叫「不可以」，Eason笑道：「這樣聊，演唱會要4個小時了，你放過我吧，我快50歲啦，可有人又說，張學友還在唱，他60多（歲）啦，我恨張學友！哈哈！他不唱就好了嘛，哈哈。」

到安歌部份，Eason選唱了三首歌，包括《一滴眼淚》、《預感》和《十年》，他表示1996年12月5號，台灣的立得唱片賜予他非常重要機會，讓他來到台北，擁有第一張國語唱片《一滴眼淚》，同時他也忍著眼淚說：「沒有這個機會，我現在不會在台上，我很想借你們掌聲感謝一下他們，所有幫助過第一張唱片的所有的朋友們。最初來台北時，國語也沒有聽得很懂，所有人，包括地瓜粥的老闆﹐都對我非常友善，這個地方給我很多很多愛。」

「來台灣住3個月，我還記得住在公司宿舍，在光復南路，我們住在二樓，一天我出去找東西吃時，看到一箱一箱我的卡帶唱片搬回來，我問同事， 嘩！賣得很好嗎？這麼快補貨？但台灣同事說，是退貨！哈哈。當年只賣了17000多張，新人來說算是，蠻差的。可是公司還要支持讓我發第2張唱片：『醞釀』，但結果賣得更差。不過我當年對賣得好不好沒放心上，只是覺得自己很幸運。」

昨晚周杰倫、五月天、梁靜茹、張惠妹、張宇、陶喆、林俊傑、林宥嘉、ALIN、楊乃文、蕭敬騰等，均送花籃祝賀Eason開騷。

（即時娛樂）