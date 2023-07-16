煮東煮西｜黃翠如化身八卦妹 爆黃浩然「100分愛妻號」 (18:16)

由黃翠如、陳自瑤、連詩雅主持的烹飪綜藝節目《煮東煮西》，明晚（周一）起、逢周一至周三晚上10點半翡翠台播映。

有別於傳統烹飪節目，《煮》除了令觀眾看畢後「煮指大動」在家中跟煮外，亦想造成「在家中宴客」感覺，讓觀眾寓學習於娛樂。3位靚女主持擔任「食客」角色，資深名廚黃亞保及黃浩然愛妻莫家嘉，則擔任「東煮」及「西煮」；每集2人圍繞節目指定食材，各自炮製兩道中式及西式美食。

兩位主廚亦各有一名助手，分別是殺入《中年好聲音》六強的顏志恒，及殺入七強的支嚳儀；本身是烘焙店CEO的支嚳儀，更是每集「甜品/湯水擔當」，為3位食客增添滋味。

七人除會聚集於廚房邊煮邊講，又會排排坐齊齊開餐，顏志恆與支嚳儀更會定期高歌助慶。為了強調「家」的感覺，四位「教煮」全程踢拖上陣，保哥與支嚳儀更鬥拋爛gag。

明天首播的第一集已極富娛樂性，黃翠如數度化身「八妹仔」，大爆家嘉及保哥戀愛史。與黃浩然合作無間的翠如，即大爆好拍檔是「100分愛妻號」，為了尊重太太家嘉，視手提號碼為高度機密，翠如說：「佢話盡量都唔畀電話女演員，因為佢唔想老婆擔心。」說完打蛇隨棍上，追問同場的家嘉：「佢個電話係咪真係好少女仔電話（號碼）㗎？」家嘉甜笑回應：「我冇睇過，不過我知道佢係唔鍾意畀電話人。」

翠如又指黃浩然心目中永遠太太最靚：「好多女演員咪好靚嘅，佢永遠第二句都係話：『我覺得我老婆正過佢』。」翠如另外又大爆保哥與太太是初戀，保哥聞言大方承認，並在陳自瑤助攻下，自揭當年如何與太太拉近距離。除了踢爆還有自爆，翠如吃飯期間笑指蕭正楠其中一款拿手小菜是炒牛奶。

三位主持亦各有character，除了「八卦妹」黃翠如，還有「食家」陳自瑤及「煮婦」連詩雅。陳自瑤每次品嘗美食後，均會大派「為食表情包」，並認真地給予詳細食評；連詩雅則自揭老公陳家樂愛「亂入廚房」搞溫馨。

（即時娛樂）