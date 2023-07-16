《造星V》再爆是非 Tomy稱有參賽者面皮厚 借租酒店賺錢 (18:38)

ViuTV《全民造星V》總決賽今晚（16日）舉行，繼王鋒擅改舞步風波、魏念恩（Nathan）被指視今年5月墮樓身亡的女友Jessie為「人肉提款機」，以及為保持單身形象提出分手及要求女方刪走拍拖證據後，再爆出是非。已被淘汰的參賽者何家銘（Tomy）、劉宇軒及大馬選手雷振耀（Aaron Bosco），近日在網上頻道分享比賽時不為人知的事件，Tomy除指不少參賽者為人現實，有人更借租酒店賺錢﹗

劉宇軒在片段中先爆料︰「自選項目要改名，我哋6個人就諗咗個名，有個人就係咁反對，跟住自己又講唔出一個好嘅Idea，冇創意又老土﹗我覺得可能係文化差異，咁我就忍受，你知我有禮貌㗎嘛﹗（佢）又唔記歌詞喎，記唔到歌詞。」Tomy問︰「係咪真係有啲障礙㗎？」劉宇軒笑言可能是腦障礙後，又繼續說︰「我哋嗰Round本身未揀好（表演）咩歌，你估吓佢講啲咩歌？《滄海一聲笑》呀﹗唔係話唔好聽...」Tomy說︰「好聽嘅，不過暫時以我哋嘅能力，好難令到首歌變得比較新。」劉宇軒同意︰「係，真係能力嘅問題。你諗吓，如果我哋其中一Round出嚟表演《滄海一聲笑》...」Tomy笑言︰「可能可以得到一聲笑囉... 啲評判。」

Tomy接着透露比賽期間，有參賽者藉租酒店來賺錢。他說︰「排舞嘅時候，正常一齊Stay，係唔係應該Split？例如（房租）500蚊，4個人一齊住，就每人畀125蚊。原來唔係咁，嗰個邏輯係好似佢變咗房東咁，（房租）500蚊，1位就125蚊，但唔止4個人嘅，最後可能有6個人住咗，佢都係1個人收125蚊。邊個話玩《造星》係燒錢㗎？《造星》分分鐘係賺錢嘅﹗」劉宇軒直斥︰「奸商﹗」Tomy續說︰「我記得其中一個參賽者同我講，佢本身係一個租客，因為有事最後決定唔租啦，佢就搵咗另外一個人嚟頂佢。即係我唔去，我搵咗阿B嚟頂替我，咁係唔係阿B畀番佢嗰份就OK呢？結果過咗嗰晚之後，佢問番原本唔嚟、搵咗人頂嗰個人，叫佢再畀多一份。咁嗰個人咪迫住畀囉﹗所以呢，《造星》唔係淨係會燒錢，都有機會賺錢，只要你夠厚面皮﹗」

Tomy最後透露比賽期間見盡參賽者的勢利︰「其實都唔止一個，一開頭我哋練《前傳》，即係跳舞嗰陣時，我梗係唔識跳舞啦，大家嗰時都係『小薯』，冇人理我哋㗎嘛﹗一玩完99強第一Round之後，個個走埋嚟同我講嘢。『嘩﹗Tomy，你好似上咗《Chill Club》咁喎﹗』平時呢，我哋跳舞嗰陣時問吓，都冇人理我哋，社會嘅現實呀﹗」

（即時娛樂）