造星彩蛋｜希晉向KC示愛 Lyman盼留港發展 Tsoul不入三甲唔失望 (23:55)

ViuTV《全民造星V》總決賽今晚（16日）圓滿結束，Lyman（香胤宅）﹑KC（黃家灝）及亨仔（陳鎮亨）分膺冠亞季。完騷後，ViuTV播《造星彩蛋》分享感受。

由保錡及楊安妮（Win Win）擔任主持，而總顧問花姐（黃慧君）亦在場。花姐笑稱：「冇你（指保錡）當初表現咁好，冇人可以代替你，我今晚唔係睇緊比賽，似睇緊一啲出咗道好耐，有經驗嘅人，好在保錡唔係今屆參加，唔係死梗。」

獲得季軍的亨仔說：「都冇諗過攞獎，都係嗰句同兄弟做好睇嘅騷就OK，攞獎出乎意料之外，同埋多謝大家支持。（在ViuTV有沒有目標？）（花姐：人哋一定想簽？）好坦白我啲兄弟更值得攞，今晚表演好多問題，未來會做得好。」

輪到Win Win發問，她衝住男友KC問問題：「邊個最想多謝﹑邊個畀最多鼓勵？（花姐：邊個女友咁問人嘢？）」KC說：「你想我點答？多謝WinWin先啦。如果講比賽，我好愛希晉同Tsoul，希晉同我一直戰鬥，好想多謝佢，同埋好proud of 佢，評判分頭三名，我超級興奮。」身後的希晉跟KC示愛：「我想同KC講我愛你。」KC爆料指希晉在後台惜了他一啖，Win Win則表示喜歡希晉唱歌，讚對方今天唱得好穩陣。

Lyman則向老婆示愛：「多謝我老婆，冇佢填個form，我唔會喺度，識唔到朋友，冇諗過去到咁遠，係好好玩，好pressuring，但結果係make worth，有炸嘅performance。」保錡問Lyman會否想在香港發展？Lyman說：「一定想，呢幾個月Confirm好多，I am exciting。」

失落三甲的Tsoul，被花姐問會否感失落及有沒有想鬧人？Tsoul說：「唔好咁講，我冇咁嘅感覺，做咗想做嘅嘢。」花姐激讚他和楊樂文（Lokman）演出好看，又謂已傳信息給Lokman，好值得讚賞。

《造星V》監製許敬麟表示幾位得獎者未來是獨立發展還是組男團，應該要由花姐及寶姐決定，但他希望可帶他們衝出香港，發展埋海外市場，也希望公司會給予機會其他落選參賽者。他笑言完成一屆《造星》真的很辛苦，很明白花姐的心情，自己也不想再做下季《造星》的監製。

（即時娛樂）