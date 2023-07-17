造星V｜伍詠薇開心價簽英皇 回應哥哥跟冠軍Lyman撞樣 (14:47)

ViuTV選秀節目《全民造星V》三甲昨晚（16日）順利誕生，冠軍是香胤宅（Lyman）﹑亞軍是KC（黃家灝）﹑季軍是陳鎮亨（亨仔），評判團則有伍詠薇（伍姑娘）﹑謝安琪﹑Edward Chan﹑鄭保瑞及黃慧君（花姐）。

伍姑娘和Kay表示3甲是她們心水，伍姑娘則表示看得很開心，每個參賽者台上表演都上曬身，很有戲、很厲害，炸爆整個舞台。

擔任今屆節目99強進60強評判的她表示，昨晚帶著很多心情，而且責任重大，為樂壇選出新血和明日之星，但若要她做導師就不敢當。對於參賽者由10變9？伍姑娘表示跟大家同一時間知道，沒有說可不可惜，這是一個比賽，每人有他自己的意願。

有網民指冠軍Lyman跟她哥哥伍經衡（Richard Eng）似樣，覺得誰較靚仔？伍姑娘笑言：「各有各特色，這些是否叫物以類聚，Lyman的確很charm，在個人表演環節，我近距離見到他眼中很有火，很有戲，好正，看到我拍手掌。（電到你？）我見慣大場面。」

伍姑娘透露3月時簽約加盟英皇，自言已很久沒有簽大公司，但經過COVID後，覺得現在時代不同了，想多方面演出，而且與英皇有很多想法相同。問到是否拍戲為主？她直言現時百花齊放，各方面也可，只要適合就去。笑問是否重金邀請她加盟？她笑言：「又不是太重，開心價。（年期？）總之我夠長命做，不用做到100歲。」

（即時娛樂）