颱風襲港下 周潤發率電影團隊 現身千人見面場謝票 (15:20)

發哥及電影團隊相當勤力，就算打風亦不忘到戲院謝票。（大會提供）

周潤發（發哥）接連多個星期率領《別叫我"賭神"》團隊，四出與觀眾見面及謝票。昨日（16日）在3號風球來襲時，發哥與導演潘耀明、監製黃斌、美術總監文念中，及柯煒林（Will）和白只等，現身於新光戲院大劇場舉行的千人場。

千人見面場的觀眾除了「發粉」外，更多是來自不同界別的基層家庭、戒賭家庭、義務工作者及社福機構觀眾。發哥在這場千人場上，繼續廣傳電影中的正面信息。

為讓大家感受到決心是改變的力量，發哥還邀請現場觀眾上台交談，分享經驗心得，其中一位影迷憶述30多年前偶遇發哥拍外景，如何照顧對手的點滴時，更真情流淚，講到泣不成聲！雖然天氣不佳，卻不損見面場的墟冚情况。千多座位座無虛席，現場觀眾反應熱烈，還有來自澳門、廣州、韓國等地，不畏颱風將至，也要親身一睹發哥風采的支持者；當中有觀眾喜極而泣，指已支持偶像數十年，發哥聞言送上愛的擁抱，現場氣氛即時升溫！

千人場後，團隊再轉戰另一個廣場與觀眾見面，同場有蕭正楠、黃翠如兩公婆捧場，現場亦有來自加拿大的海外粉絲、激動到喊的女影迷，其中一個未到20歲的年輕人，即席分享觀後感，認為《別叫我"賭神"》與《阿郎的故事》一樣感動到他，並因為喜歡發哥而改自己叫「Mark」，令發哥驚訝對方年紀輕輕，對已逾30年舊作品同樣欣賞，印象尤其深刻。

（即時娛樂）