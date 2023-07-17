丁海寅相隔5年再見港迷 9.12九展舉行見面會 (15:50)

丁海寅會親自歡送全場粉絲，當中更會有多達300位幸運粉絲，可分組與丁海寅合照，甚至有機會得到親筆簽名即影即有和海報。（大會提供）

2018年丁海寅與孫藝珍合作《經常請吃飯的漂亮姐姐》，劇中他飾演爲愛情義無反顧的弟弟「徐俊熙」一角，而人氣爆升，俘虜不少姐姐粉絲。（大會提供）

韓星丁海寅有樣﹑有身材和有演技，他將於9月12日在九展舉行粉絲見面會。（大會提供）

《D.P：逃兵追緝令》丁海寅將於9月12日，在九展Star Hall舉行《2023 JUNG HAE IN FAN MEETING "THE 10TH SEASON" in Hong Kong》粉絲見面會，今次是丁海寅相隔5年再會港迷。

Viu推出Viu Scream Dates企劃，於旗下市場舉辦線下演唱會、粉絲見面會等活動，旨在透過現場活動及體驗，拉近藝人與粉絲之間的距離，除了香港站，丁海寅亦會殺入東南亞，出席由Viu舉辦於馬尼拉、新加坡、泰國的見面會。

丁海寅此行誓要冧盡粉絲，今次香港見面會當然大派福利，入場粉絲人人有禮物，丁海寅不但親自歡送全場粉絲，當中更會有多達300位幸運粉絲，可分組與丁海寅合照，甚至有機會獲得他的親筆簽名即影即有和海報。香港粉絲見面會門票，分為港幣$1488及$888兩種，7月25日下午2時起，將於HK Ticketing快達票公開售票。

從小盼成為生物工程師的丁海寅，因考不入大學相關學系，繼而轉攻廣播藝術學系，結果錯有錯著，以優秀成績考入，展開燦爛星途！2018年他與孫藝珍合作《經常請吃飯的漂亮姐姐》，飾演爲愛情義無反顧的弟弟「徐俊熙」一角而人氣爆升，俘虜不少姐姐級粉絲。

有著暖男笑容的丁海寅即使年屆35，依然保持童顏，而他不會把自己局限在弟弟、暖男角色，反而勇於嘗試，珍惜每個演出機會，回顧近年丁海寅主演韓劇，收視口碑雙贏，努力換得觀眾的肯定。

除了顏值和演技，丁海寅的身材也毋庸忽視，他自爆小時候是「肥仔」，服兵役期間靠高強度運動減24磅，丁海寅為保持狀態，平時喜歡健身及打籃球，不少粉絲都表示難忘Oppa認真打波的樣子。

（即時娛樂）