造星V｜冠軍Lyman跟老婆咀嘴放閃 KC盼跟Win Win情侶檔合作 (17:53)

《全民造星V》播出以來一直是非多多，決賽昨晚（16日）圓滿結束，隨著魏念恩（Nathan）退賽，9位參賽者終極比拼後，最終由民選大熱香胤宅（Lyman）奪冠。賽後Lyman與太太Zoe恩愛咀嘴放閃，Lyman表明想留港發展。

Lyman決賽夜和亞軍的KC（黃家灝）叮噹馬頭，最後Lyman以觀眾投票壓倒KC，Lyman形容比賽結束的他是省略號，覺得仍有很多空間發展，他說：「想在港發展，要看機會多不多，如有機會。就叫老婆過來，煲湯給兄弟喝，老婆是演員，也有機會情侶檔演出。」他表示賽前忍口幾天，賽後最想吃菠蘿油慶祝。

KC表示並沒太執著名次去準備表演，只想做喜歡作品表達自己，和自己班底炸裂舞台，就是他最大願望，所以表演完都感慨萬千，忍不住流淚。他表示表現前一直看動漫減壓，完成比賽最想繼續看未看完的動漫，他笑道：「這個月應該打電話找不到我！」

問是否計劃以後工作與女友情侶檔發展？他說：「這不到我話事，我都有點好奇，看看有沒有辦法做出來，其實在台上都做了，希望大家喜歡，都enjoy ，玩得開心。」

賽前打定輸數的亨仔形容自己是舞台初哥，表演經驗少，很感恩能踏足大舞台，賽後最想打邊爐，他明言：「會繼續唱歌，其實暫時比較想是夾band，和班兄弟一齊捱落去。」

（即時娛樂）