《造星V》Nathan對自己反常行為感惡心 向輕生女友家屬致歉：好對唔住 (18:21)

《全民造星V》自開播以來爆出不少是非，屬歷屆之冠，就連昨晚（16日）決賽夜都不能避免，大熱之一的魏念恩（Nathan）在比賽前半小時臨陣退賽，他表示會作一個詳細交代。

今日（17日）傍晚Nathan在社交平台撰長文交代事件始末，他先寫道：「事情發生到而家，都無同大家交代過。因為事發後透過共同朋友得知對方家屬唔想事情再被發大，更加唔想對方被起底，而我都同意（所以接下落嚟我將會用「對方」去稱呼佢）。我認為感情問題係屬於我哋嘅私隱，所以一直未有向外界交代，選擇沉默去面對新聞或外界嘅評論。」

Nathan直言女友的離世，是他人生最黑暗日子，他娓娓道來：「5月17日凌晨，係我人生經歷過最黑暗嘅日子，當時我好自責，腦海裡面不停出現無數個『如果...可能就唔會...』。期間一直好想同對方屋企人聯繫，好想親口向佢哋道歉，解釋一切來龍去脈。但係我真係好驚，未試過咁驚，畢竟事發之前同對方嘅屋企人並無太多聯誼，亦未試過面對咁重大嘅事情，完全唔知道應該點樣處理。」

Nathan表示在這段時間，他感到恐懼、內疚、自責、傷心、甚至失眠，心情相當複雜及混亂。他寫道：「同時，節目就開始播出。從來都唔想身邊嘅人擔心我，想儘快話俾身邊嘅人知『我無事，請放心』。結果我由一個極端跳咗去另一個極端，我以為保持輕鬆玩樂Chill嘅態度去對面大家，就可以令大家放心。

直到有朋友睇咗我十強之後，所做過嘅訪問，佢同我講覺得我好反常，從來未見過咁樣嘅我。然後我自己睇返，我自己都覺得好嘔心，行為十分輕浮。我喺嗰一刻先發現，原來我一直都未搵到一個啱嘅方法，去面對呢一件事。

我覺得自己有好多做得唔好嘅地方，包括事情發生後，冇立即同對方嘅家屬溝通，以及喺喪禮上錯過咗同對方家屬面對面溝通嘅機會。一直未能捉緊機會向對方家屬致歉，成為咗我現時最大嘅遺憾。令到事情發酵至今，好想喺度鄭重向對方家屬致歉，好對唔住。而我私底下亦開始嘗試同對方家屬聯絡，希望未來可以有機會同你哋好好溝通。」

（即時娛樂）