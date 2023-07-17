溫布頓網球男單決賽 畢彼特停工觀戰 Ariana疑婚變 (18:33)

世界一哥卡路士艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今晨（17日）於溫布頓網球錦標賽男單決賽，以盤數3：2擊敗世界二哥佐高域（Novak Djokovic），拿下個人首座溫網錦標，賽事激戰近5小時，吸引不少演藝界名人捧場，特別是美國演員公會罷工，正在當地拍攝新片的畢彼特（Brad Pitt），偕同導演佳烈治（Guy Ritchie）入場；同樣在英國拍攝音樂電影《女巫前傳》（The Wicked）的美國女歌手Ariana Grande，亦與片中拍檔兼《柏捷頓家族：名門韻事》男星祖拿芬貝利（Jonathan Bailey）入場觀戰，前者更被發現脫下婚戒，引來婚變揣測。另外，正停工的「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）、《高空歷劫7小時》艾迪斯艾巴（Idris Elba）、「蜘蛛仔」安德魯加菲（Andrew Garfield）、《洛基》湯希丹斯頓（Tom Hiddleston）與女友兼《使女的故事》扎維阿斯頓（Zawe Ashton），亦有入場。「占士邦」丹尼爾基克（Daniel Craig）偕同太太兼《孿生女》女星麗素慧絲（Rachel Weisz）坐皇家廂座，其間與王妃凱特寒暄。

（即時娛樂）