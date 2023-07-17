Nathan回應「借錢」一事 稱以現金還清款項 惹網民負評：最後都冇認錯 (18:55)

《全民造星V》10強參賽者魏念恩（Nathan），在昨晚（16日）決賽夜比賽前半小時臨陣退賽，他今天（17日）在社交平台作詳細交代。

Nathan向輕生女友的家屬致歉，又對之前自己反常行為感到惡心，他寫道：「當時決定繼續參加總決賽，係希望對作為參賽者呢個身份附（負）上責任，做到有始有終。但最終決定退出比賽，係因為7月15號嘅報導，令我發現關於呢件重大事情上，仍然仲有好多事情未好好處理。

好想向所有受到影響嘅人，包括所有參賽者、導師、節目製作組，以及原定受安排同我一齊合作嘅表演嘉賓（張進翹）、音樂人、造型團隊等，喺度鄭重向你哋致歉，好對唔住。

而有關7月15號嘅報導，我亦都好想喺度對家屬澄清關於『借錢』一事。當時我同佢拍拖期間，我哋雙方都有穩定嘅工作，但係出糧嘅時間好唔一樣，第三者睇到WhatsApp對話可能會對『借錢』一事感到難以接受，但事實呢個就係我哋當時資金周轉嘅生活模式，甚至持續到去分手之後。

但當我發現分手後，繼續與對方有金錢瓜葛，會令關係都完結得唔夠乾脆，所以喺事發前我已經約對方當面見面，並以現金還清。假若家屬再有關於我哋感情問題，或者對喺電話上所睇到嘅一切，仍然有唔理解嘅地方，我好樂意向你哋逐一交代。最後，感恩一直支持我嘅人，令到你哋擔心，對唔住。」

不過不少網民對Nathan回應「借錢」一事不太受落，惹來大堆負評，有網民留言爆粗罵他，指他沒有認錯，甚至有網民叫他不要再出來獻世。

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（即時娛樂）