陳奕迅台北開騷賀入行28年 難忘張學友紅館驚喜 (19:45)

陳奕迅（Eason）近日在台北小巨蛋舉行《FEAR AND DREAMS 世界巡迴演唱會台北站》，昨晚（16日）舉行第2場，昨晚亦是Eason入行28周年紀念日。

歌迷貼心舉起大字報，上面寫著：「三屆金曲歌王」﹑「今晚唱到天亮」﹑「明天好好休息」、「鹽水雞等你」，還有一堆點歌歌名，Eason笑說：「你們對我的愛，我感受到了，真的非常謝謝，鹽水雞。你知道嗎？後台有印了我頭像的鹽水雞，其他台灣Artist應該沒有吧，鹹水雞贊助！化妝品不需要了，因為我5分鐘溶掉，汽車，什麼什麼不需要，我要鹹水雞贊助！下一次是豬血糕 ！」

昨晚Eason安歌3首歌，他先唱出第3、4張國語專輯歌曲，包括《婚禮的祝福》和《不如這樣》，然後在觀眾安歌聲中，又再升台：「今天是一個很重要的日子，7月16號對香港人來說，非常重要，今天是我們可以拿到第二期的消費券，2000大元！還有另外一個日子，1995年7月16號是香港無綫電視台，主辦第14屆新秀歌唱大賽總結賽 ，當天晚上參賽者，1號楊千嬅拿不了冠軍，6號陳奕迅！」

他續說：「1999年6月15號，我第一次可以在紅館開演唱會，當天我要唱我的參賽得獎歌曲，我記得我正想開口，舞台的右面走了一個人出來，唱：『狼在叫...』我被我的偶像嚇到了！沒想到他會出現在我的演唱會中，我記得我當時是大叫："Welcome to facebook！"張學友應該身在遙遠的地方，剛完成了他的新加坡演唱會，今天我希望跟大家回憶一下，在舞台上唱一次這首參賽歌曲《望月》，希望你們喜歡。」

演出過後，離開小巨蛋前，所有工作人員、Dancer、樂隊等紛紛躲起來，等Eason甫踏出房門，全部衝出來向他大放紙炮，並送上28兩個大字的氣球給他，賀他入行28年，Eason開心到嚇了一跳，跟大家擁抱及大合照留念。他說：「覺得好神奇，好開心，可以喺演出中度過係好開心，咁就28年，希望大家可以身體健康，多謝所有所有一直幫緊我，支持我嘅朋友，多謝大家欣賞我，好多謝。我會繼續做好我嘅每一次演出。」

（即時娛樂）