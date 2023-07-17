港姐越南外景｜黎諾懿呻佳麗英文名艱深 黃泳嘉回應Single Mom傳聞 (20:13)

《2023香港小姐競選》「你最Like的心水佳麗」投票活動，今午公布首周投票結果，暫時頭五名依次為17號王敏慈（Lovelle）、16號郭珮文（Juliana）、13號陳曉彤（Cindy）、15號莊子璇（Hilary）及12號梁晶晶（Nicole）。（大會提供）

《2023香港小姐競選》16位佳麗目前身在越南峴港及會安拍外景，第四日的外景行程依然緊密，16位佳麗除在酒店打高爾夫球外，還到當地特色景點稻田及磚房拍攝，穿長裙上陣的佳麗，在稻田美景及磚屋中大擺甫士。

是次外景拍攝特別之處，除了令佳麗關係變得更密切，外景嘉賓黎諾懿對佳麗貼心照顧，亦令佳麗多了共同話題。15號莊子璇（Hilary）透露，對於黎諾懿真人與鏡頭前一樣搞笑大感驚喜：「佢成日講爛Gag，都幾搞笑，同埋要我哋叫佢做諾仔。」

3號鄧凱文（Eris）及、7號毛志琛（Viktoria）輪流大爆黎諾懿暖心行為，Eris說：「佢好照顧佳麗，好似我跳舞好差，佢會鼓勵我要有自信。」Viktoria說：「我有過敏，佢就叫我問佢女助手拎藥，叫女助手幫我搽。」 除了貼心，第一天拍攝便記熟所有佳麗中、英文名字的諾懿，更獲封「記憶小王子」，他笑言有秘訣，並指今屆佳麗英文名太艱深：「其實我記得晒係靠出貓，不斷問人㗎咋，難記嘅名我都交晒畀梁凱晴，我人生最怕記資訊嘢同人名。同埋佳麗啲英文名好深，又Zora、又Eris、又 Lovelle，我平時叫開Mary咋嘛。」

在社交平台自我介紹中，自稱「Single Mom」惹揣測的2號黃泳嘉（Jessica），則首度在娛樂新聞台開腔回應：「我唔知廣東話有冇呢句說話，我嗰時喺加拿大有樣嘢叫Mom Friend，通常指好鍾意照顧人嘅朋友。我喺加拿大嗰時住寄宿學校，我係好照顧啲同學，佢哋個個都話我係媽咪，呢個（自我介紹）只係Inside Joke。」

無綫官網上周一開始進行的《2023香港小姐競選》「你最Like的心水佳麗」投票活動，今午公布首周投票結果，暫時頭五名依次為17號王敏慈（Lovelle）、16號郭珮文（Juliana）、13號陳曉彤（Cindy）、15號莊子璇（Hilary）及12號梁晶晶（Nicole）。

（即時娛樂）