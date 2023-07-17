DM旅導遊｜葉靖儀揭27歲倪嘉雯暗藏「婆仔心」 (21:40)

Carmen（左圖）和Michelle同為90後，Carmen只比Michelle大3年，但節目中Michelle卻取笑Carmen「老」。（大會提供）

J2旅遊節目《DM旅導遊》由J2er倪嘉雯（Carmen）和葉靖儀（Michelle）擔任主持。

今晚（17日）播出第六集，請來有「大馬陳嘉桓」之稱的黃燕平（Adeline）做導遊，Adeline的Ig followers逾12萬，亦是坐擁逾71萬平台訂閱人數「低清Dissy」旗下KOL。以文青Style見稱的Adeline，帶Carmen及Michelle逛音樂私竇Café、名信片店兼品嘗特色拉花中式糖水；又帶2人前往凌晨的潮牌店揀靚衫，Michelle在店內打卡位大騷長腿影靚相，更搞笑叮囑Carmen要拍出「1.9米」高長腿效果。

雖然Carmen和Michelle同為90後，Carmen只比Michelle大3年，但節目中Michelle卻取笑Carmen「老」，例如笑指卡式帶是屬於Carmen年代，及指Carmen適合年長女士version的「娘惹服」。

Michelle事後受訪時，除解釋這是節目效果，又笑指Carmen私下確實有點似「老人家」︰「都係friend先會咁玩，我同Carmen合作《晚間聽聞》時，已經成日笑佢係清朝人，佢諗嘢比較保守，同埋好注重養生。」

Carmen表示只是搞氣氛︰「都慣咗畀人叫『婆仔』，平時我會飲暖水，去到大馬咁熱，都會有件褸跟身出入冷氣地方。防曬、遮同風扇係我必備三寶，另外我隨身仲有止痛藥、腸胃藥同蚊膏以備不時之需，所以每日出街都一大袋嘢，成日畀佢哋笑。」

（即時娛樂）