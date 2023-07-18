Nathan女友生前限時動態曝光 稱ViuTV禁公開戀情 (17:07)

ViuTV《全民造星V》10強參賽者之一的魏念恩（Nathan），賽前被已故女友Jessie家屬公開電話對話截圖，爆他分手前後多次向女方借錢，更為保單身形象而提出分手及要對方刪走社交網上的拍拖證據。Nathan形象重挫，於總決賽前半小時宣布退出。Nathan昨天（17日）在社交網公開交代事件，稱這是他和女方的「資金周轉嘅生活模式」，及後有感雙方分手後仍有金錢瓜葛會令關係完結得不夠乾脆，所以事發前已約對方見面及以現金還清款項。

不過，不少網民對Nathan回應「借錢」一事不太受落，惹來大堆負評，有網民留言爆粗罵他，指他沒有認錯，甚至有網民叫他不要再出來獻世。Nathan已故女友Jessie的同事亦在社交網發文，指女方生前返工放午飯時寧願只飲不吃也要借錢給Nathan，但從不覺得女方在月尾時會得到什麼經濟援助，也從來不覺得女方有問過Nathan借錢。他又指兩人拍拖時，Jessie常被Nathan鬧喊。

Jessie生前的社交網限時動態截圖，以及和好友的對話截圖昨天流出。Jessie曾在社交網限時動態發布Nathan出席《造星V》首個記者會時的照片，並寫下「我以後就係唔見得光嘅圈外女友ಥ_ಥ」字句。她與好友對話時被問到「你男朋友唔會唔公開你呱」時，表示︰「應該要過埋比賽先。ViuTV都要我轉Private。」有網民質疑MIRROR、ERROR及今屆《造星V》的三甲均有公開另一半，Jessie「ViuTV都要我轉Private」這句說話到底是ViuTV還是Nathan向她提出的。

另外，《造星V》總顧問花姐（黃慧君）於賽後力撐Nathan，指他有潛質，希望外界可以給予空間後，其社交網遭不少網民留言鬧爆。有關禁公開戀情的傳聞，ViuTV就事件沒有回應。

（即時娛樂）