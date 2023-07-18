李龍基月尾孖葉振棠拍檔開騷 女友Chris親繪油畫預祝成功 (18:28)

李龍基、葉振棠將於7月28、29日假伊館舉行2場《雙生双識演唱會2023》，並請來胡楓、Joe Junior任嘉賓，米雪及區瑞強屆時也會撐場。眾人今日一同為演唱會綵排歌曲《月亮代表我的心》。李龍基女友Chris特別送上他與葉振棠的人像油畫，預祝他們演唱會成功。眾人又送上蛋糕，為Joe Junior預祝本周六（22日）的生日。

距離開騷不足兩星期，李龍基、葉振棠表示已準備得七七八八，但要向胡楓請教舞技。胡楓笑言︰「你們不用準備，隨時可上台表演，反而是我要向你們及Joe Junior請教歌藝。」李龍基說︰「這次演唱會的口號是『321』，因4個人加起來是321歲。」胡楓聞言笑說︰「年紀最細是我﹗」李龍基透露曾想過與葉振棠互唱對方的歌，但後來覺得無人能把《忘盡心中情》唱得比身為原唱者的對方好，於是放棄了念頭。胡楓笑說：「我...我...我...我，我是想說我唱得不夠他好。」

談到女友送上親繪的油畫，李龍基說︰「畫一幅畫不簡單，我最初不知道她畫。我想她再為我們4個人畫一幅，希望能趕及在演唱會前完成。」胡楓曾獲Chris贈畫，大讚Chris畫工了得，畫中的他比真人靚仔。李龍基提議女友參照胡楓當年一幅露點牀照再畫一幅送給胡楓，胡楓笑答︰「不好了，免得曾孫看到問太公這是什麼來的。」Joe Junior表示生日願望是人人身體健康、天下太平，人人有騷開。

（即時娛樂）