鄭秀文紅館騷延期 主辦宣布觀眾可揀退款或保留門票2方案 (21:02)

主辦單位「寰亞娛樂」公布如持票人士選擇保留演唱會觀看權利的安排。（Media Asia Music Ig圖片）

鄭秀文（Sammi）上月尾宣布因長新冠後遺症的聲沙、咳嗽症狀尚未完全恢復，決定將原定本月舉行的13場紅館演唱會延期。主辦單位「寰亞娛樂」今天（18日）在社交平台公布《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會-香港站2023》的票務安排，持票人士可選擇退款或保留門票兩個方案。

選擇申請退款的持票人士，須於2023年7月19日至2023年8月31日期間向原有購票渠道申請退款。

所有使用東亞銀行信用卡優先訂票服務購買演唱會門票之人士，將會收到由服務供應商HotdogTIX發出的電郵，通知客戶於7月19日早上10時起至8月31日晚上11時59分進行有關申請退款之安排。當申請完成及經HotdogTIX核實確認後，會由HotdogTIX安排退款至該購票信用卡帳戶。退款包括門票面值及未使用之速遞費用，不包括HotdogTIX已收取的客戶服務費。

所有經城市售票網（URBTIX）網上、流動應用程式或電話購票熱線購買的演唱會門票（包括輪椅門票）之人士可以於7月19日早上10時起至8月31日晚上11時59分內登入www.urbtix.hk申請退款。當申請完成及經URBTIX核實確認後，會透過URBTIX將已購門票的面值總額，直接全數退回用以購買有關門票之信用卡帳戶，此退款不包括購票時城市售票網收取的手續費。

主辦機構將聯絡經內部訂購演唱會門票的人士通知申請退款安排，當申請完成及經核實確認後，主辦機構將安排退款給有關人士，此退款不包括已收取的行政費。

如主辦機構沒有於上述指定日期內收到退款申請，將會視持票人決定保留演唱會之觀看權利。已購買的門票將會於2023年9月19日至2023年10月31日透過以下途徑安排發放︰

所有使用東亞銀行信用卡優先訂票服務購買演唱會門票之人士，將由服務供應商HotdogTIX以速遞方式寄至早前購票登記的地址。

所有經城市售票網（URBTIX）網上、流動應用程式或電話購票熱線購買演唱會門票（包括輪椅門票）之人士，可於上述期間前往任何一間城市售票網售票處的售票櫃檯或使用自助售票機，以購票時用以付款的同一信用卡（虛擬卡除外）或以取票編碼（請一併使用購票時由系統自動生成的取票編碼及顧客自訂的密碼）提取門票。

主辦機構將會聯絡經內部訂購的持票人，於指定地點內領取門票。

顧客收取門票後請妥善保存完整門票（連同票根）並留意主辦機構官方平台公布的後續安排或最新消息。

（即時娛樂）