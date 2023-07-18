書展2023｜汪明荃出書講八和如何重塑新形象 黃秋生分享40年戲劇人生 (23:08)

蔡潔推出新書《有隻貓在芒果星》，分享她與4歲布歐貓「豬仔」的生活。（大會提供）

黃翠如將她在過往旅途上遇見的人和事記下，寫成其第3本著作《在地上遇見天使》。（大會提供）

黃秋生推出由他口述、林蕾撰寫的自傳《秋生回憶》。（大會提供）

《香港書展2023》明天（19日）起一連7日假灣仔會展舉行。今年有不少圈中人在書展期間出書，包括汪明荃、黃秋生、黃翠如、盧覓雪、蔡潔、黃妍等。

汪明荃（阿姐）出任八和會館主席20年，日前宣布不會參選下屆八和理事會，卸下這個背負了20年的重任。她與總幹事岑金倩合作推出新書《八和的華麗轉身——重塑傳統品牌》。阿姐與岑金倩明天更會現身書展的講座，分享兩人對八和如何在時代洪流中「華麗轉身」的看法，如何改革及重塑新形象，將粵劇承傳下去。

黃秋生首次推出由他口述、林蕾撰寫的自傳《秋生回憶》，詳述他40年來的戲劇人生。秋生從兒時生活說起，回憶寄宿的日子一度令他身心受創，又分享年輕時在電視台的黑暗歲月、加入影壇後的風光與血淚史、在神戲劇場的10年光景，還有其尋親經過及平日甚少提及的家庭事。

盧覓雪以其商台節目《在晴朗的一天出發》中聲音專欄《踏破鐵鞋盧覓雪》的內容結集成書，推出《香港舊風味》。她這本書非一般食經或美食指南，而是希望讀者透過書中文字細味人生歷程或回憶中的甜酸苦辣。

黃翠如將她在過往旅途上遇見的人和事記下，寫成其第3本著作《在地上遇見天使》。「天使」是她在世界各地旅行時認識到的不同種族朋友，如非洲土人、莫斯科的老婆婆等，每段經歷也令她反思人生。蔡潔推出新書《有隻貓在芒果星》，分享她與4歲布歐貓「豬仔」的生活。

（即時娛樂）