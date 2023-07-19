呂爵安自家品牌手機殼圖案 捲抄襲風波 (12:23)

MIRROR成員呂爵安（Edan）近日除了力谷新歌《《E先生愛人執照》外，還要宣傳自家品牌的手機殼，連日來他在社交平台宣傳，不過有指該手機殼上的卡通人物，跟連鎖快餐店的公仔似樣，捲入抄襲風波。

Edan自家品牌手機殼的圖案，是戴帽﹑有一對大眼睛﹑有腳但沒有手的棉花公仔，十分得意，湊巧與fry kids其中一款公仔有點相似，被指向公仔「致敬」。

另外，Edan下月底在亞博舉行演唱會，今早10點公眾場公開發售，Edan昨晚在社交平台限時動態留言：「祝大家明（今）天公售旗開得勝﹗小弟先睡為敬﹗」

（即時娛樂）