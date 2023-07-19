鍾舒漫封嘴拒談感情事 鍾舒祺擔心肌肉鬆弛 唔急生BB (14:44)

衛蘭﹑衛詩稍後和王君馨及鍾舒漫兩姊妹，到美加進行為期3周的短宣。（柯美攝）

衛蘭、衛詩、鍾舒漫（Sherman）、鍾舒褀（Sukie）、王君馨和吳浩康（Deep）等，昨晚（18日）出席九展舉行的一個慈善音樂會，Sherman和妹妹Sukie一同受訪，Sherman表示今次她、Sukie、衛詩、衛詩和王君馨，首次同台演出，會在台上分享她們的姊妹情。

Sherman透露她們5人稍後會赴美加進行3星期短宣，為了今次短宣，她們開會多次傾流程。問可有拗撬？Sukie說：「沒有，反而睇到大家性格各有不同，王君馨好似大家姐，Sherman會將我們團結起來，我就負責氛圍。」

Sherman與舊愛Deep同台演出？Sukie表示在後台見到對方，大家有打招呼。問Sherman覺得Deep為人父後有什麼不同？Sukie代答，說：「很替他開心，他有主動分享BB和狗仔的照片給我看。」Sherman指自己當時不在場，之後在後台有機會與對方傾愒，會問他攞BB相來看，說：「網上都有得睇，我睇過，BB好趣致。」

問她與導演男友林灝軒（Steve）可有結婚生仔計劃？她表示不想講感情事，盼大家專注其工作，以及稍後推出的新歌。問到她和Steve是否仍在一起？Sherman堅持不談感情事。

已為人妻的Sukie自覺依然青春及擔心生完BB肌肉會鬆弛，未有生育計劃：「雙方父母心急過我們，想我們快點生B，但我和老公都不心急。」

（即時娛樂）