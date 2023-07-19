撞鬼自駕遊｜193拍靈異節目變得大膽 孖Ash談恐怖經歷 (20:48)

由193及Ash主持的《撞鬼自駕遊》正在播映中，2人分享拍攝時遇到的靈異事件。（柯美攝/大會提供）

由ERROR成員郭嘉駿（193）聯同鍾卓穎（Ash）主持的ViuTV節目《撞鬼自駕遊》，正在播映中。193之前在社交平台發文指節目快將播映，但公司卻零宣傳，唯有靠自己宣傳。

193和Ash日前接受訪問，大談拍攝該節目感受及遇到靈異事件。193甫到場即呻：「這間公司的東西，全部要自己搞。」他又指打算開拍第二季《撞鬼自駕遊》，他笑說：「公司冇講開第二季，我自己講，我講的多數成真，今日原本沒訪問，講完之後就有訪問。」

問到他是否對公司不滿？193否認並賣口乖指公司超好，他愛公司，今次純粹溝通上錯誤，節目提早播映，但沒有人通知他，他發現後自己做宣傳：「導演叫我錄VO先知，可能大家太忙，宣傳《全民造星V》、《全星暑假》和《膠戰S3》，忽略了一些東西。（忽略了你？）不緊要，我一向被忽視，自己照顧自己。是否被忽略，我不敢認同，我在公司5年，發覺做藝人，公司餵東西給你未必是最好，但自己做多一點，會令自己的事業好一點，所以很多東西，我都會親力親為。」

問到193，ERROR之間可有比較？他表示4人從來不比較，大家相信自己能力，為自己工作打拼，好像何啟華（Dee）在拍戲方面發展，見到阿Dee現在拍很多廣告，都替對方開心，隨即搲撈說：「呼籲廣告商可以搵埋我，我都多頭髮。」

說到今年3月遠赴英國20多天拍攝該節目，自言大膽的Ash表示愈拍愈細膽，她說：「我一個人住一間酒店房，驚到不敢冲涼，有時更坐到天亮才敢上牀睡覺，最驚在傳說中最猛鬼的古堡過夜。（有一絲衝動與193同房？）他的老婆（193粉絲暱稱）會殺死我，加上是真人騷，瞓著都要繼續拍。行程第一晚，導演已經說我睡著後有閃燈，返港後又講靈異事件，但賣關子不肯講。」

193自言一向細膽兼怕死，說：「小時候反而不怕鬼，因為覺得可以用科學解釋到，但入了公司拍得多靈異節目，就開始相信，因為發生在自己身上，不能解䆁。」

不過，拍這個節目令193變得大膽，Ash也認同，她說：「我形容他和鬼撩交打，我們去猛鬼監獄拍攝，探測器不停響，他竟然不驚，還大大聲講『嚟搞我吖』，在地窖又大嗌『夠膽就出嚟』。」

193最深刻是凌晨時分，帶同七仙羽給他們的工具去瀑布拍攝，做招魂儀式期間，導演收音時聽到一把女聲哼歌，返回酒店重看片段時更恐怖，有另一把女聲哼歌，且重疊Ash聲線，說：「一定不是Ash哼，於是學周星馳戲中情節，每人哼一次。之後大家先淨化自己，再去拍時先上香。」問他有否遇靈異事件？他說：「有晚在牀上hea的時候，電視突然著了，我驚到將電掣拔掉，並將電視反轉。」

（即時娛樂）