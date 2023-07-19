COLLAR首以7人姿態性感登場 Winka回應取消關注So Ching：工作還工作 (17:42)

女團COLLAR、男團MIRROR隊長楊樂文（Lokman） 、成員Stanley（邱士縉）與Tiger（邱傲然），今天（19日）到鰂魚涌出席手機活動。

自So Ching（蘇芷晴）退出COLLAR後，COLLAR首次以7人女團姿態重新出發，全隊以黑色打扮性感亮相，當中以隊長Gao（沈貞巧）、李芯駖和Winka（陳泳伽）最性感搶鏡。她們表示希望盡快帶作品給粉絲，最近積極製作新歌，早前又飛日本拍MV和綜藝節目，一齊笑、一齊喊，除了跳舞、逼車廂補妝，又試過7人共用一個洗手間。

提到Winka被發現取消關注So Ching社交平台，她說：「Sorry，令大家擔心，我的舉動好純粹，工作還工作，我私下短訊向她解釋。其實我都取消關注我細佬，當然我心中有他，也有給他零用錢。」Marf表示會用自己的方式關心So Ching，希望大家都給予So Ching空間。

Winka的歌曲《一手造成》MV男主角是退選《造星V》的魏念恩（Nathan），Winka認為是他個人決定，沒有分可惜或者不可惜。問到是否認同人格是參加比賽必備元素？芯駖即說：「其實做人，人格最緊要。」Marf表示對事情不清楚，不適宜評論是非。另，Day（許軼）的中學同學莊子璇參加《2023年香港小姐競選》，她表示已畢業幾年，但內心會支持對方。

（即時娛樂）