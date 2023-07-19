Stanley擔心女友搞砸Lyman演出 笑稱《造星V》三甲威脅MIRROR (17:58)

男團MIRROR隊長楊樂文（Lokman）聯同成員邱士縉（Stanley）以及邱傲然（Tiger）跟師妹女團COLLAR今天（19日）出席手機活動。

Stanley女友李炘頤（Alina）日前擔任《全民造星V》表演嘉賓，跳舞時險泄春光，網民替她擔心，Stanley知女友已做足安全措施，笑稱最擔心女友搞砸Lyman（香胤宅）的演出，又說：「我事前有扮Lyman，在屋企陪Alina跳舞。」他大讚Lyman好勁，能在台上忘我演出，這點值得向對方學習。

談到《造星V》三甲若加盟公司，會否對MIRROR構成威脅？Stanley幽默地說：「簽與不簽都威脅，我覺得應該簽他們回來，阻住他們發展，就不會威脅到MIRROR！」

Lokman表示最近忙於錄新歌和拍MV，預告MV拍攝會玩新挑戰，但沒有邀靚女任MV女主角，他笑言：「屋企已有靚女，我求生意欲要強一點。」提到與女友拍拖6年多，怕不怕有7年之癢？他笑說：「我們沒有，我們養生就有，養了3隻貓。」他揚言有結婚計劃，但要先多掙點錢。

此外，對於盧瀚霆、呂爵安、姜濤即將舉行個唱，3人會否擔任嘉賓？Stanley笑指早前柳應廷開騷，邀得林宥嘉站台拉高水平，故其他幾位兄弟開騷，只敢當觀眾坐台下，Lokman期待兄弟開騷邀請更多不同單位上台，帶驚喜給觀眾。

（即時娛樂）